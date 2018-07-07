民進黨選戰坦克 車老路險罩門多

2018年07月07日 04:11 中國時報 主筆室

九合一選戰漸次加溫，有輸不得壓力的民進黨府、院、黨，早已進入戰鬥位置；選戰坦克啟動後，民眾聽到的卻是開了幾十年舊坦克的老引擎聲，這部靠熱炒意識形態對立拚選票的老坦克，因執政績效不佳、民調支持度持續下滑，只好拚命催油門，但愈用力催，中間選民聽來愈刺耳。如果民進黨無視民心改變、路況顛簸，愈是催油門走老路，罩門愈是全都露。

台灣每逢選舉怪事就特多，今年令人質疑的巧合事件更多。以鬧得沸沸揚揚的文化大學宿舍大群館為例，民進黨先由台北市議員窮追猛打，爆料新北市官員找台北市都發局關說，都發局也煞有其事轉請政風單位調查。在爭議延燒月餘後，都發局才以「集合住宅」不能當「學生宿舍」為由，要求限期2個月改善；最後，蘇貞昌再補上一句：「違法的是侯友宜、受害的是學生」，幾乎要坐實侯友宜違法圖利。問題是，如此牽強附會的指控，連文大的學生都看不下去，在網路上跳出來替侯反擊。

大群館宿舍是侯友宜夫人名下的產業，北市府1997年已發給建照，在2011年房產出租給文大作為學生宿舍使用至今。這些年北市府沒有說過半句不合法的話，卻在今年選舉前突然被熱炒成弊案。環顧台北市其他大學宿舍，如果以同樣標準檢驗，哪幾所大學沒問題？何況大群館由校方管理，學生遠比在外租屋省錢且安全，尤其通往文大的道路是事故多發的高危路段，都發局突然認定宿舍不合規定，400多位住宿生不但無心過暑假，校方更是不服裁定。

於是，當侯友宜哽咽說一輩子對不起太太時，民眾似乎覺察到背後的文章。民調顯示，文大宿舍風波後，侯的支持度不降反升，蘇貞昌反而下跌，連帶柯文哲也被掃到颱風尾，被質疑是和綠營暗中聯手打擊侯友宜。

再看民進黨提名參選台北市長的姚文智首場造勢晚會，民進黨眾選戰老手雲集，且由政見會第一掌舵手「花媽」總統府祕書長陳菊親自主持、邀請「台獨歐吉桑」史明現身造勢。然而，這場原被希望能喚起中國威脅危機、重燃泛綠支持者熱情的重要集會，不但沒有打響第一炮，反而招來更多責難。當民進黨名嘴群還沉醉在台上猛批對岸打壓台灣、怒斥柯文哲「背骨」時，他們卻沒有注意到，這些訴求可能對小淺綠都難有共鳴，遑論盤踞台北市的廣大「經濟選民」。

事實上，不僅台北市，全台灣以經濟民生議題為取向的「經濟選民」正快速成長。當南台灣爆發水產養殖業因大陸終止契作而叫苦連天時，香蕉、鳳梨、火龍果相繼中招。陸客不來，觀光業卡死，連閣揆賴清德也改口「非常歡迎『中國大陸』的觀光客來台灣旅遊」，讓外界領教到又急又猛的「賴氏髮夾彎」。

原本在高雄市不被看好的韓國瑜，卻讓民進黨嚇出一身冷汗。韓原本淡出政壇，卻因和民進黨議員王世堅在議場火光四射的質詢後，重新躍上政治舞台。韓國瑜在北農與員工最後道別的影片，感動不少小市民；這種小市民、直來直往的風格，正是國民黨睽違多年的草根性，而強調草根性原本是民進黨的專長。

偏偏當前薪水凍漲、軍公教退休金遭砍、房價高企、物價蠢動，小市民日子苦哈哈。民進黨也許對陳水扁懷有昔日革命情感，但小市民對扁家貪瀆卻是餘悸猶存。當阿扁拚命在臉書發布「勇哥物語」、陳其邁和陳致中西裝畢挺的合照，對比韓國瑜的夾克球鞋，在網路上引發的效應，或許就能解釋為何韓的民調能快速追上來。

雖然民進黨要求主打一縣市一政績，但社會氛圍已經形成，選情很難再和年金改革、核電爭議、兩岸議題、物價上漲切割。雖然民進黨一再訴求理念，但這種「價值型選舉」對上「經濟型選民」，敗陣的機率非常高。

不只民進黨招老兵疲，柯P同樣流失4年前感動市民的元素，他海選競選團隊的舊招，無法抵銷外界對他主政下市府人事動盪的質疑；白色路線在泛綠幾番拉扯下也暗淡褪色。國民黨同樣老態龍鍾，不但提名的市長參選人被質疑沒有聲音無法帶小雞，也未能體察選民厭惡政黨惡鬥，還唱「PK小組」的老戲碼，選舉列車欠缺感動選民的火車頭。

選民只能在泥巴場中挑人選，或許這才是台灣最大的內憂。

(中國時報)