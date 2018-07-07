2018年07月07日 04:11 中國時報 主筆室

兩位前總統馬英九與陳水扁，最近都好忙碌。馬籌辦「馬英九文教基金會」，頻繁參與各式活動，最享受的氛圍是被拱再戰2020；扁則忙著點評時政，還不忘北上監察院為自己的貪汙官司落淚喊冤。

馬、陳兩人主政時風格截然不同，馬清廉卻懦弱無能；扁執行力強卻貪得無饜，官司纏身。如今兩人不甘寂寞各有所圖，頗有重出江湖意味。

最明顯的跡證是兩人對時局的批判，包括馬英九最近對蔡英文總統非核政策的評論，嚴厲指摘核四燃料棒運回美國是錯誤政策。馬英九似乎忘了當年就是他懦弱無能，把耗費鉅資興建的核四廠封存，搞得現在台灣能源政策錯亂、工商界竟日擔心缺電！

陳水扁則無視監察權在整飭官箴，竟透過昔日部屬、監委陳師孟的安排，帶著陳情書見監察院長張博雅，為己貪汙官司喊冤，說到激動處還一度掉淚。所幸張博雅保住御史風骨，見了人不收其陳情書，否則監察院陪扁演出冤屈戲碼，還像話嗎？

馬英九是哈佛博士，現仍身強體壯，該學學美國第39任總統卡特，卸任後奔波世界各地，從事和平及人道救援工作，2002年獲頒諾貝爾和平獎。

陳水扁忘了自己待罪的病人身分，理應休養身心，過簡樸生活，安心在家陪扁嫂吳淑珍做羹湯，相信扁嫂會開心、綠營也圖個清靜！

馬、陳兩人都連任兩屆總統，主政期間有無建樹未來史學家必有評斷。兩人掌握國家最高權力8年，已享受過最高權力與殿堂榮寵，卸下官職本應淡泊名利，如今一個想回鍋、一個猛喊冤，所圖只為私益，顯示台灣民主政治未上軌道。

(中國時報)