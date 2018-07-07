消滅反對黨 民進黨不手軟

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中國時報

「媒體是忠誠的反對黨」這句話是任何民主國家政治認知的ABC，但在台灣卻不怎麼適用，甚至被強力抵制。戒嚴時期不准有反對黨，還可以理解；沒想到解嚴之後仍不准有反對黨；最可怕的是，2016年再次政黨輪替，消滅在野黨的氛圍更是擴張到肅殺的程度。

對反對黨「制度上的禁」就是所謂的《黨產會》，只要認定任一民間、非政府組織是在野黨國民黨的《附隨組織》，管你族譜拿出幾十頁證明，統統認定你骨子裡是匪類，一定要扒乾淨你的每一分毫財產。當然這是拿國家機器作障眼法，把你的都變成我的。偏偏國民黨只勇於內鬥、權謀，無法團結抵抗，以致執政黨殘殺在野黨愈發公然不手軟。

再次的政黨輪替，也讓台灣成為一言堂。執政黨對不利於當局的任何輿情一概打壓，管你有理無理。主子自己講不算啥，還拉來小卒子姑婆勇小丑跳梁，反正政府發言人說了算，就算和事實有距離，照樣理直氣壯。

國內的現況是政治打手猖狂，很多媒體不再扮演「忠誠的反對黨」角色。例如拔管事件，台大合法遴選出的校長管中閔被特定媒體不斷地攻擊，勢必去管而後快；但對行事多有爭議的前教育部長吳茂昆卻手下留情。日前監察院已對吳茂昆任職東華大學校長期間違反利益衝突迴避法相關規定，通過彈劾。顯見之前部分媒體的報導失之公允。

對於非核家園政策是否合理，政府部門也未能謙卑接受外界的質疑和批評，相關部會為了袒護政策，發言更是無厘頭。例如為了保送中油大潭第3天然氣接收站的環評過關，經濟部、中油對於環評該做的基本調查只動嘴、不動手，完全禁不起環評學者的質疑，官員無法以理說服環評委員，卻動氣說些失態的話，如此怎能秉公施政呢？

這兩個月來，香蕉、鳳梨價格賤如土，農民活不下去忍不住抱怨，農委會官員說些市場價格正常的瞎話也就算了，看到農民生氣砸鳳梨、摔香蕉，那位既聰且賢的農委會主委竟然暗指這是在野黨為了選舉的政治動作。這番政治正確、逢迎阿諛的話，難道官員講得安心？

對蔡政府來說，現在最好打混的說法就是「假新聞」。確有此事的就稱「輿情」，不願面對或想蠻幹卻遭踢爆或批評的事即推稱是「假新聞」，如此一來，不但政府不必面對事實尋求解決，甚且可以倒打批評者一耙，誰檢舉，誰就是製造假新聞；從犯錯者搖身一變為檢討假新聞的正義之士，任何忤逆當權者的言論，都是造假、居心叵測的壞人。

當前台灣媒體界陷於前所未有的黑暗局面，財務上的困境還可以縮衣節食來硬挺，但對於無所不在的「假新聞」陷阱，以及政府當局無視輿情監督的傲慢，確實更難以應對。但為了社會公益和國家發展，媒體仍應不忘初衷，盡力做到「忠誠的反對黨」，努力推動國家機器往正向的道路前進。

(中國時報)

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