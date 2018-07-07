中國製造2025轉低調

2018年07月07日 04:11 中國時報 劉孟俊

美國於7月6日正式啟動對中國340億美元進口產品加徵25%的關稅，全球前兩大經濟體的貿易戰似正要開打。然而理解美中貿易戰的本質，不宜僅局限於貿易領域，實際上，美中兩國早已於金融與高科技等領域宣戰。

由金融貨幣層面來看，全球央行的貨幣政策更趨分歧。美國聯準會信貸政策收緊，推升美元升值，加上今年已升息兩次，並暗示今年內還將持續加息，顯示美國已率先步入正常化貨幣政策軌道。相對地，大陸央行6月24日宣布今年第3次的降準，預計將釋放約7000億人民幣的流動性。

在美元走強，人民幣快速走弱的情勢下，現在加上貿易戰導致的進出口市場影響，將可能嚴重導致大陸的信用違約風險走高。對此，大陸某智庫即曾提出示警，指出自今年以來，大陸內部債券違約、流動性緊張、匯率下行和股市下跌等有愈演愈烈之勢，加上美國升息和中美貿易衝突，使得大陸極可能出現金融恐慌。

再由高科技領域來看，自習近平主政以來，大陸推動「中國製造2025」戰略，藉以提高製造業創新和工業基礎能力。該政策強調「自主可控」，是由國家安全的角度出發，聚焦於自主的產業生態體系。為此，大陸源源不斷將數百億美元投入「中國製造 2025」戰略，加速發展機器人、航天和潔淨能源汽車等10大關鍵產業，以期在高端科技領域趕上美國和德國等對手。同時大陸運用相當多元的產業扶植政策，力圖培育各領域的頂級本土企業，已引發國際關切。

今年5月美中經貿談判時，美方要求中國應立即停止提供政府補助和援助，這些補貼措施將助長「中國製造2025」重點產業的過剩產能。此外，美國針對大陸赴美研究機器人、航空和高科技製造業的研究生，未來簽證恐將限縮為1年。美方也更強化控訴中方竊取智財權和強迫技術移轉，以及限制中方赴美投資關鍵產業，這些也是關稅手段以外的貿易戰焦點。

值得注意的是，可能是受美中貿易戰影響，大陸媒體近期對於「中國製造2025」的相關言論轉為低調。據路透社統計，大陸官媒新華社在2018年1月至5月提及「中國製造2025」超過140次，但自6月5日後便幾乎不再提起。突顯大陸承受貿易戰的全方位壓力已然顯現。

不論在金融或科技發展層面，預期未來大陸對外政策如一帶一路，對內產業政策如「中國製造2025」均將轉趨低調，取而代之的是擴大進口開放與刺激內需成長動能，以作為貿易戰的主要應戰策略。（作者為中華經濟研究院大陸所所長）

(中國時報)