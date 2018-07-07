台青參與大陸發展

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中國時報
潘兆民

今年暑假有更多大學生選擇赴大陸實習，尤其是大三升大四的同學更是積極參與，占滿本校相關單位提供赴陸實習的機會，即使向隅者，也一再央求有台商或陸企關係的老師協助推薦。

這些學生的共同想法是，大陸經濟發展突飛猛進，一線城市的國際化程度高，就業機會多，赴陸實習有助於理解企業運作，又可了解大陸市場，以便未來赴陸工作。某大陸國營銀行在台招募暑期實習生，連兩年應徵者暴增，此現象值得關注。

問題是，為何有愈來愈多的大學生爭相前往大陸的台商或陸企實習？毋庸置疑，自從大陸國台辦提出惠台31條措施之後，緊接著，廈門公布對台60條、福建省66條、上海市50條，最近寧波市出台80條惠台措施，不僅為台灣青年創造更多的就業和實習機會，而且與當地人民享有相同的就業及實習補貼。尤其是，提供大陸高成長的雙創企業實習機會，更可讓台生對大陸有更務實的了解。即使兩岸正處於政治的冰封狀態，仍有愈來愈多的台灣青年努力為開拓視野及尋找未來出路，主動西進。上述現象顯示，大陸近期惠台措施的磁吸效應正不斷地發酵中。

近期「超越藍綠」的兩岸關係新時代正在形成，誰能提供台灣青年更佳的就業機會、美好的未來願景，方能爭取他們的認同。對於大陸當前的發展態勢，台灣青年有目共睹，他們早已不受執政黨「遠中去中」的觀念束縛，正以積極的行動參與大陸的發展。（作者為東海大學政治學系暨通識教育中心合聘專任教授）

(中國時報)

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