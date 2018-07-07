2018年07月07日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

來自越南的新馬戲劇團，將在台北兒童藝術節的舞台上重現湄公河的壯闊，昨（6）日在台北城市舞台彩排現場，演員們踩著巨大的竹簍快速旋轉，手持竹竿飛蹬，搭配時而婉約、時而急促的古琴聲和打擊樂，令人目不暇給。

加入太陽劇團習藝

劇團創辦人、導演黎俊（Tuan Le）曾是太陽劇團第一位長期簽約的越南演員，他表示，「竹子在越南非常普遍，做成許多民生用品，運用在舞台上，更能向世界展現越南文化。」

來自藝術世家的黎俊，奶奶是舞者、媽媽是樂師、爸爸是劇作家，6歲起在哥哥指導下學雜耍，自此一腳栽入馬戲的世界。13歲時他移居德國，14歲就成為當地馬戲團的成員，後來更加入太陽劇團，一路從胡志明市表演到百老匯，「馬戲不只是工作，更是我的人生。」

傳統文化與世界結緣

黎俊表示，他的奶奶是越南華人，曾和姑姑住在台灣多年，很高興這次能來台灣演出，「圓形的竹簍是我們表演的核心。在亞洲文化中，圓也有緣分的意義，希望能透過表演，讓越南文化與世界結緣。」

黎俊表示，劇團許多成員過去在歐洲成長或工作，回到家鄉後有感於逐漸邁向現代化的城市，希望能重新找回美好的傳統文化。因此他在2009年創辦越南新馬戲劇團，「許多戲劇表演結合新媒體，運用影像和各種科技，但我們選擇在表演中呈現越南各個民族的傳統文化。」

重現湄公河的壯闊

黎俊這次特別將竹簍融入節目中，演員躲在巨大的碗狀竹簍裡，竹簍時而像是烏龜的龜殼，時而像是鴕鳥的身體，十分逗趣。竹簍翻過來，又變成了水上漂流的小船。

黎俊表示，越南是多民族國家，竹子在所有的民族中各有不同用途，「在各國巡迴表演時，觀眾對這些呈現都感到很訝異，但圓形的巨大竹簍真的能當竹筏載人，水上交通忙時，就會飄滿這種圓形竹船。」

(中國時報)