二戰走廊 安妮與阿嬤相遇

2018年07月07日 04:11 中國時報 李宜秦／台北報導

荷蘭阿姆斯特丹著名景點「安妮之家」首度來台，今天起與婦女救援基金會聯合舉行為期半年的「安妮與阿嬤相遇─看見女孩的力量」特展，期望透過安妮與慰安婦阿嬤的故事，提醒參觀者記起戰爭的教訓，銘記歷史傷痛。

知名文學小說《安妮日記》是摘錄二戰期間，猶太人安妮．法蘭克撰寫的日記，內容描述安妮與家人為了躲避納粹屠殺，躲於密室閣樓內生活的點滴與心情。後來密室內的8人全被捕，安妮也死於集中營，僅有父親存活，他將安妮的日記摘錄出版，是20世紀極具影響力的書籍。

婦女救援基金會董事長黃淑玲表示，前年底新竹光復中學學生扮演納粹的爭議事件，國內國高中生對人權的無知，讓她更堅定辦展的決心：「希望透過展覽，提供活生生的教材供學生參觀，把安妮策展作為公民教育教材！」特意選在盧溝橋事變的7月7日開展，也是提醒民眾謹記戰爭教訓。

展覽將安妮一家人二戰生活照片與慰安婦歷史照片左右對照，營造出「安妮與阿嬤相遇」的意象，帶出二戰時空走廊的氛圍；並仿效當年安妮父親以大型書櫃隱藏密室入口的手法，以大型書櫃作為大門，推開書櫃、爬上樓梯，參觀者宛如回到當年安妮生活的閣樓空間。

文化部文化資源司司長陳登欽表示，「安妮與阿嬤相遇」展覽特意摘錄《安妮日記》內與青少年相關的內容，希望給年輕學子震撼教育：「透過安妮流暢的文筆，可以感受到雖然她身處高壓環境，但依然有勇氣、對社會抱持希望，值得佩服。」

荷蘭貿易暨投資辦事處副代表范安治指出，「安妮日記讓我們看見戰爭和歧視的醜陋，但也讓我們看見憐憫和勇氣的美麗！」期許這些勇敢的靈魂能提醒民眾，壓迫隨處都有，但療癒也無所不在。

(中國時報)