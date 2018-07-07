收集記憶碎片 陳威廷拼湊局部人生

2018年07月07日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

個人經驗的片斷、生活的碎片，匯集起來或許也能成為大時代的小敘事。台灣新銳藝術家陳威廷，回顧自己近4年的創作歷程，看似很私人的片斷狀態，但他認為對生活碎片的詮釋，或許也成為更開放地與人溝通的方式。

集結2014至2018年的作品，陳威廷以個展「局部的人」回顧創作，也詮釋自己在不同階段對自己、對環境的觀察，一如魏如萱的歌曲《局部的人》其中一句「陌生根本就不單純，充滿局部的人」，陳威廷認為每個人的生存狀態亦是如此，充滿各種矛盾、謬誤與觀看。

服兵役時的公文廢紙、牛皮紙信封，出遊時收集的各式票券，都成為陳威廷創作時的媒材，「每個物件好像還是有感情的，有那個時刻的記憶。」他也曾留下母親患肝癌而收集的文字資料，也經常逛跳蚤市場收集二手物件、玩具、小海報。除了面對自己曾經的情緒、記憶，二手物件也保留了他人遺留的片斷，陳威廷藉此在作品裡填補一些情感，也作為對他者的觀看與對話。

陳威廷近來的創作，尤其希望強化敘事性，例如在作品《快樂的人》中，一隻哭泣的熊，滾滾淚珠滴落在一朵燦笑的花上，「看似眼淚灌溉了花，卻也因為歡樂的花更凸顯了熊的悲哀。」陳威廷藉此述說，「快樂悲傷，二種力量有時是作用與反作用力，在人生中不斷地循環，成為每個生命的局部。」

(中國時報)