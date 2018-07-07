丁噹試啼〈小小鳥〉引淚

2018年07月07日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

音樂劇《搭錯車》7、8日兩天率先於台中國家歌劇院登場，該劇斥資逾千萬台幣，由丁噹、王柏森、陳乃榮、蕭景鴻（阿弟）領銜主演。昨天總彩排中，丁噹飾演的女主角阿美被揭發身分，她宛如傀儡般，被其他演員拖著跑來跑去，但這段戲卻讓她身上被磨出不少瘀青；她昨也獻唱〈我是一隻小小鳥〉，極具穿透力的鐵肺功力，將阿美悲傷矛盾的心情展現得淋漓極致，連其他演員聽了都跟著拭淚。

擔綱要角的丁噹，壓力大到連睡覺也夢到自己在練台詞、走位，笑說：「連夢裡都好忙，一直反覆演過好幾遍，醒來後感覺自己像沒睡，腦壓超大！」丁噹說，由於近期排練時間越來越密集，用腦過度常失眠，每天最多只能睡好4個小時。

高雄場仍有餘票

阿弟為詮釋做粗工的角色，在3個月內瘦了6公斤，他笑說第一次抱丁噹時，因為沒有熱身，當場閃到腰，但現在對自己的手臂肌相當自豪；而陳乃榮飾演阿美的作曲家戀人「時君邁」，也為戲降了6％體脂肪，在劇中甚至還跟飾演沈妮的張詩盈有脫衣親密戲，但他神祕不透露尺度，要觀眾屆時買票進場見分曉。

《搭錯車》目前台北、台中場門票已售罄，高雄仍有零星票券可購買，每場次演出結束後，皆會舉辦原聲帶演員簽名會，購票洽ibon售票系統。

(中國時報)