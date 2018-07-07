董至成媽媽助手 刺繡代工分擔家計

2018年07月07日 04:11 中國時報 專訪林彥君

董至成曾在節目上慶生，和媽媽一起切蛋糕。

52歲的董至成日前接受「2018旺旺孝親獎」邀請，分享和父母之間的故事。他80歲的媽媽個性可愛又單純，在板橋稅捐處、勞工局、圖書館等地擔任志工。由於媽媽講話有台灣國語，自我介紹時「志工」發音像「濟公」，他覺得媽媽在板橋地區比他還有名，「那個在服務時駝背的身影，轉正面看，光陰在她臉上留下滿滿的刻痕，她就是生我、養育我的媽媽。」

董至成的母親國小畢業後就在紡織廠當女工，個性節儉，「錢進她口袋，絕對拿不出來。」

他說，媽媽離開紡織廠後，改做耶誕燈家庭代工，他在家中排行老大，有個弟弟和妹妹，在3個小孩中他最勤快，會在課後時間幫媽媽分擔工作，他比畫著手勢說：「把燈泡轉到燈座上，插電確認會亮，完成，一條5毛錢。」

曾經覺得自卑

後來媽媽覺得錢賺太少，找了毛衣刺繡工作，「毛衣上有天鵝、樹或花的圖案，都要用手工繡上去。」他本以為這份工作自己能逃過一劫，沒想到媽媽要他跟著學，當他縫完第一件毛衣，就注定未來3年都得繼續縫毛衣，他幽默地說：「我不能跟媽媽說很累，我不願意做，還常戳到手，因為我偏偏天資聰穎，看過一次就學會，我真的後悔！」

除了家庭代工，他的媽媽也會整理資源回收，他形容，以前家裡堆滿奶粉罐跟報紙，但媽媽不願意讓路邊的三輪車載走，被賺差價，於是弄來兩台賣菜車，載滿回收物，要家中小孩跟著她走好幾公里，拖去讓回收的大盤商秤重，「她要親自過磅，但也只比別人多賺2元。」他透露，以前曾覺得回收破銅爛鐵很可恥，走在路上最怕被同學看到，「當時內心覺得好自卑。」

董至成原本住在眷村，後來因為房屋漏水嚴重，在他國中時，媽媽把存下來的積蓄拿來買房子付頭期款，讓原本不富裕的生活更加吃緊。他形容，媽媽會燉一大鍋紅燒肉作為一周的便當菜，每天的配菜都是紅燒肉配豆乾，「禮拜一紅燒肉加豆乾，禮拜二豆乾燉紅燒肉，禮拜三紅燒肉燉豆乾，吃飯還要遮起來，不敢讓同學看到，怕被比較菜色。」

憋尿讓出廁所

他雖然如願搬家，但家中坪數不大，和弟妹睡一間房，爸媽睡另一間，家裡只有一間浴室，彼此卻從不抱怨，他為了讓父母先使用廁所，有了憋尿習慣，「一家五口早上起來用一間廁所，一個馬桶，一個水龍頭，讓爸爸媽媽先使用，才輪到小孩。」他讀國中後家境才逐漸好轉，孝順的他，當時默默在心中許下願望：「哪天我真的有錢，一定要買一間房子給媽媽住，而且不能只有一套衛浴設備。」

(中國時報)