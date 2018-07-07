董至成憾父親來不及抱孫

董至成（右起）小時候和爸爸及妹妹合照。

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中國時報
專訪林彥君
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董至成（右）勾著兒子叡叡，父子感情深厚。

董至成的爸爸個性木訥，生活簡單，平時的興趣是看書及寫書法，不吃喝嫖賭、不吸菸，甚至連麻將都看不懂。他透露爸爸從沒給過媽媽驚喜，除了偶爾會買幾本書外，每個月拿到軍餉都交給媽媽，幾十年來都是如此。他表示，爸爸在外島從軍時，至少每兩個禮拜回家一次，他很珍惜和爸爸相處的時光，爸爸會帶水果、牛肉乾、奶粉和很硬的餅乾回來給他吃，而他最難忘爸爸做的麵疙瘩，「過去太常吃，光看就知道味道，我現在不敢吃麵疙瘩，吃怕了。」

他的爸爸晚年因有骨刺及膝蓋風溼性關節炎，又受癌症所苦，爸爸臨終前，交代他要好好孝順媽媽，他謹記在心，對母親唯命是從，父親2001年於榮總過世，「他離開時才76歲，我覺得太短，如果我爸爸多活5年，他可以看到家族的第三代落腳台灣，在台灣扎根。」他感嘆爸爸生前沒有抱孫是沒有福氣，也是董至成至今最大的遺憾，他哽咽說：「我爸抱不到姓董的小嬰兒，他應該不會原諒我。」

董至成和老婆在1999年結婚後一直渴望生子，直到2005年他的老婆做了5次試管，才成功生下兒子叡叡，他心疼老婆為了試管，每天在肚子上打針，就像一個針線包，「做一次試管一個月，每天要挨4針，做5次共600針，第4針要從肚臍插下去，有時候幫她打我還會落淚。」而他為人父後，對獨子疼愛有加，只要沒有工作，就和兒子賴在一起，他流露父愛地說：「兒子是送子鳥帶來的，天下掉下的禮物。」

(中國時報)

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