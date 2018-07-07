蘇晏霈黏王建復：他是好哥哥

2018年07月07日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

王建復和王瞳、蘇晏霈在民視八點檔《幸福來了》劇中三角戀受觀眾喜愛，日前播出開放式結局，引來入戲觀眾不滿，王建復遭酸民罵人渣，蘇晏霈和王瞳的社群網站也被灌爆，留言出現狗男女、綠茶婊等難聽字眼。該劇演員群6日出席殺青宴，王建復無奈又氣憤說不排除採取法律途徑，「我沒時間陪自己的小孩，犧牲這麼多時間，所有演員一起打出這樣成績，酸民真的很惡意、惡劣，敲敲鍵盤都可能影響我們形象。」

王建復和蘇晏霈分飾文隆和真美，超搭的CP感被入戲觀眾稱「隆美戀」，不過他原先和王瞳飾演的曉萍湊對，三角劇情揪心，但觀眾不滿結局，連日湧入各種負面留言，王建復昨說：「身為演員看到酸民的話，我一笑置之，但也百般無奈，我不是這樣的人，卻要演這樣角色，戲殺青了，我到現在心情還沒平復。」

王建復未認愛

王瞳和男友艾成感情穩定，蘇晏霈則被爆與王建復假戲真做，常在IG放閃，民視總經理王明玉昨在台上爆料這齣戲造就一對佳偶，男主角是王建復，不過王不認，說總經理是開玩笑，白家綺說：「總經理指的是蕭大陸和侯怡君吧。」

蘇晏霈回應緋聞，親密地摸摸王建復的手臂：「他就是一個很好的哥哥。」此外，殺青宴上，減重13公斤的雷洪大方拉上衣露出平坦肚，驕傲展現瘦身成果。

(中國時報)