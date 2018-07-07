老爸開唱吳姍儒肖想缺席

吳姍儒（左）與安妮一起出席電腦品牌旗艦店開幕活動。（盧禕祺攝）

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中國時報
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安妮今晚將在小巨蛋參加國標舞大賽。

吳姍儒（Sandy）與俄羅斯藝人安妮6日出席電腦品牌旗艦店開幕儀式，Sandy透露，老爸吳宗憲28日將在小巨蛋開演唱會，當天有很多明星會到場，但自己應該只會坐在台下看老爸的表演，她表示自己沒有想要當主角，應該不會上台，「且728當天還有Matzka、陳曉東以及李玉璽的演唱會，現在心情很糾結。」

Sandy開玩笑說：「李玉璽比較帥，陳曉東也很帥，看了真的很喜歡。」之前她在錄影時得知陳曉東演唱會跟老爸同一天，覺得很懊惱：「但後來想想，剛好可以用陳曉東演唱會為藉口，不要去小巨蛋看老爸演唱會。」

安妮登小巨蛋比舞

陳曉東在她讀小三時發專輯《心理遊戲》，「小時候只要坐上車，就會抱著他的專輯，整個臉貼在後座喇叭聽他的聲音，當時非常喜歡他，後來訪問過他2次，覺得自己從小眼光就很好。」除了喜歡陳曉東，她也滿喜歡小鐘，大誇他皮膚好，「且他的鼻子非常挺，男生鼻子挺就會帥。」說完不忘虧老爸鼻子不挺，暗諷吳宗憲不夠帥。

安妮今晚登小巨蛋參加國標舞大賽，昨天活動一結束，便趕往小巨蛋做最後彩排，她透露，為了比賽不但花了10萬元訂做比賽服，爸媽還從俄羅斯飛來台灣幫她加油，她期許今晚能有好表現。

(中國時報)

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