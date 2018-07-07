霹靂科幻展 探素還真的家

展場內有許多不同的互動設計，供遊客親身體驗。圖為琉璃仙境。（盧禕祺攝）

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中國時報
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霹靂藝術科幻特展結合App，對著展偶就能在手機中顯示資料。（盧禕祺攝）

逢素還真出道30周年，霹靂布袋戲盛大舉辦「霹靂藝術科幻特展」，展場特別結合手機App，創造互動式情境，透過App導覽就能把特展的精華留存在手，共有「琉璃仙境」、「天宙之間」、「先知殿」等12個單元，等著戲迷一一用手機光碼掃描蒐集。

其中最特別的互動空間正是先知殿，殿堂中央是一尊宏偉的斷頭石像，右手持法鐗，左手提著象徵貪、嗔、痴、慢、疑、邪見的人頭，石像上方則有護體神光盤旋，代表先知的指引，遊客可用手機接觸光束，象徵先知指引，獲得武功祕笈。不過在先知殿裡，每個人的手機App只能接收20次武功祕笈，需等待隔一天才能重新接收，也就是說若想要蒐集全系列武功，必須得多逛幾次特展。

互動科技身歷其境

除了先知殿以外，其他空間如琉璃仙境、蹈天橋、等活地顎等，都可以透過手機App導覽，直接對展偶掃光碼，把角色介紹跟照片一次帶回家，接著還有經典劇集回顧，霹靂30年來寫下不少故事，劇情百轉千迴，想要手握懶人包和經典回顧，一樣可透過光碼一次存入手機。

特展不僅有手機App互動，遊客還能在琉璃仙境透過光感時地互動，走在投影的河道上，魚蝦或閃躲步伐、踩過的蓮花會盛開，彷彿真的光臨素還真的居所；另外還能跟天蝶盟區域的投影動物互動，跟奇幻的生物一起走展場，最後還會有意想不到的特效。「霹靂藝術科幻特展」於中正紀念堂展出中。

(中國時報)

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