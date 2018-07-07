人鬼殊途墨舟渡 天地廣闊莫容身

友善列印
中國時報

墨舟．冽紅角，似冷猶烈的身影，伴隨一明一滅的漁火，深不可測的實力，令三大戰慄不禁心凜，與非常君相同的面容，帶著未知來處的疑問，令他的傲然氣質，更顯神祕莫測，唯一肯定的是，身為女帝魙天下精心培育的鬼獄最終兵器的他，將掀起一場前所未有的鬼族風暴，席捲整個武林。

地海荒垠內，葉小釵忽感淒冷氣息，掩天漫地，沉默劍者──天地無依．風月莫容，終於向刀狂劍癡出手，驚見相同的玉環，令葉小釵更加擔憂至親安危，隨之而來的風雨追逐，卻似刻意的牽引，命運安排下，兩人終將首度照面，未曾想在渡緣墓前現出真面目的風月莫容，竟有著熟悉的面孔。

仙門危機，雙重逼臨，世外天書，劍鳳倚晴天欲奪天書，雲徽子誓不相讓，盡展仙門絕學，卻未料竟被劍授連破天之祕招十五式，在此同時，雲徽子也窺破倚晴天身分，一句仙門罪人，引動絕對殺機！而暗之沼內，劫紅顏同時遇難，造孽巧設陰謀，毒酒、回憶之酒，劫紅顏兩杯俱飲！

繫雪衣雙眼失明，患難當頭，公子笑納一路扶持，風雪同進，然而天意無情，就在兩人欲回儒門會合之時，卻逢鬼族殞相狹路攔殺，不留任何生機，最後一戰，生死無悔，面對殺害姑蘇還劍的真凶，晴峰筆鶴一心玉石俱焚，以命換命，為人世剷除禍端八面鬼戎。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第5章：墨舟．冽紅角；第6章：天地無依．風月莫容。

(中國時報)

霹靂科幻展 探素還真的家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。