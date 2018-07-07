人鬼殊途墨舟渡 天地廣闊莫容身

2018年07月07日 04:11 中國時報 李承陽 ）

墨舟．冽紅角，似冷猶烈的身影，伴隨一明一滅的漁火，深不可測的實力，令三大戰慄不禁心凜，與非常君相同的面容，帶著未知來處的疑問，令他的傲然氣質，更顯神祕莫測，唯一肯定的是，身為女帝魙天下精心培育的鬼獄最終兵器的他，將掀起一場前所未有的鬼族風暴，席捲整個武林。

地海荒垠內，葉小釵忽感淒冷氣息，掩天漫地，沉默劍者──天地無依．風月莫容，終於向刀狂劍癡出手，驚見相同的玉環，令葉小釵更加擔憂至親安危，隨之而來的風雨追逐，卻似刻意的牽引，命運安排下，兩人終將首度照面，未曾想在渡緣墓前現出真面目的風月莫容，竟有著熟悉的面孔。

仙門危機，雙重逼臨，世外天書，劍鳳倚晴天欲奪天書，雲徽子誓不相讓，盡展仙門絕學，卻未料竟被劍授連破天之祕招十五式，在此同時，雲徽子也窺破倚晴天身分，一句仙門罪人，引動絕對殺機！而暗之沼內，劫紅顏同時遇難，造孽巧設陰謀，毒酒、回憶之酒，劫紅顏兩杯俱飲！

繫雪衣雙眼失明，患難當頭，公子笑納一路扶持，風雪同進，然而天意無情，就在兩人欲回儒門會合之時，卻逢鬼族殞相狹路攔殺，不留任何生機，最後一戰，生死無悔，面對殺害姑蘇還劍的真凶，晴峰筆鶴一心玉石俱焚，以命換命，為人世剷除禍端八面鬼戎。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第5章：墨舟．冽紅角；第6章：天地無依．風月莫容。

(中國時報)