巴黎2018秋冬高訂周－優雅與藝術新境界

2018年07月07日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

以「Caraman」為名的系列，將品牌代表性的優雅輪廓，以手工縫製的珠片、羽毛妝點，較少被前人提及的金屬元素，更成了本季呈現女性內心強大力量的關鍵。（GIVENCHY提供）

GIVENCHY 2018秋冬高訂系列以肩線俐落的披風貫穿，並向品牌創辦人紀梵希先生打造的經典形象致敬。（GIVENCHY提供）

剛結束的巴黎2018秋冬高訂周，從香奈兒、Dior、GIVENCHY的優雅浪漫，到VALENTINO、Maison Margiela的藝術前衛，華服宛若一幅幅名畫，讓人目不暇給。（文轉S2-S3版）（徐亦橋）

巴黎2018秋冬高訂周首日，GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller就率先藉操刀系列，向今年3月去世的紀梵希先生致敬。系列命名為「Caraman」，取自品牌巴黎總部建築的最早主人Caraman公爵，Waight Keller於本季以大師檔案庫中經典輪廓為基礎，並賦予當代細節。

飄逸披風視覺焦點

強調俐落肩線的披風貫穿整個系列，黑、白為主的基調，以手工縫製的珠片、羽毛妝點，較少被前人提及的金屬元素，更成了本季呈現女性內心強大力量的關鍵。當《第凡內早餐》主題曲Moon River樂聲響起，如女主角奧黛莉赫本般的優雅形象也於伸展台上嫣然而生，一點《甜姐兒》加一點《龍鳳配》，連最為著名的小黑洋裝，都加上的連帽設計再現，令巴黎國家檔案館的花園中，飄逸著50、70年代的雅緻芬芳。

新系列剛柔並濟

Waight Keller於秀後接受外媒訪問時表示：「他（指紀梵希先生）信奉優雅，他信仰別緻。」而帶領著高級訂製服工坊中工匠們謝幕的她，則為系列增添剛柔並濟的摩登視角，讓人在懷舊感動之餘，亦期待起品牌未來將替當代男女套上自信盔甲的模樣。

(中國時報)