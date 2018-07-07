CHANEL高訂拉拉鍊

2018年07月07日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

結構立體的晚裝上衣，如印象派畫家筆下落日景色般的錯視感刺繡包覆，並透過飄逸的雪紡紗裙平衡。（CHANEL提供）

看似放大針織質地的銀色長裙和綴飾羽毛、亮片的天鵝絨上衣，象徵高訂將回歸工藝本位的藝術主義。（CHANEL提供）

CHANEL 2018秋冬高訂系列秀場，將老佛爺鍾愛的塞納河岸風景，重現於巴黎大皇宮之中。（CFP提供）

卡爾拉格斐（右）拉起小男模兄弟檔，並與身著新娘裝的蘇丹模特Adut Akech一同謝幕。（東方IC提供）

拉鍊是本季服裝的重點元素，不經意洩露長手套、華麗裡布及下身內襯的迷你短裙，為日裝調整出最合適的性感與感性。（CHANEL提供）

一切都是從一條拉鍊開始，像條拉鍊將巴黎拉開的塞納河，是年僅18歲的卡爾拉格斐初到這座城市時流連往返之處，也是他現在寓所窗外的景觀；而日前在大皇宮中舉行的CHANEL香奈兒2018秋冬高訂大秀伸展台上，綴飾羅緞辮飾的拉鍊，則將標誌性斜紋軟呢套裝拉開，釋放出老佛爺心中最能代表巴黎的美麗風景。

一條拉鍊 調整性感曲線

拉格斐在與外媒的一席談話中說到：「高級訂製服都是與巴黎相關的，不是嗎？」CHANEL 2018秋冬高訂系列，也是圍繞著巴黎打轉。仿法蘭西學會（Institut de France）建築前鋪設的「人行道」上，由淺灰色或屋瓦灰延伸的修長輪廓，彷彿花都秋日空氣中籠罩的迷濛色調；妝點於身側、裙邊，甚至框飾整圈衣緣的拉鍊，不經意洩露長手套、華麗裡布及下身內襯的迷你短裙，在拉與不拉間，為日裝調整出最合適的性感與感性。

當黑色、午夜藍伴隨大量的皺紗、天鵝絨現身，亦正式宣告著晚裝登場。鋪滿水晶珠繡的布料，像是巴黎街道的鵝卵石地面，分由兩裁片立體縫製而成的肩線，如印象派畫家筆下落日景色般的錯視感刺繡包覆，透過飄逸的雪紡及銀色紗片泡泡長裙平衡。壓軸的淡綠色新娘禮服，由蘇丹模特Adut Akech演繹，開襟外套上點綴著宛若法蘭西學院制服上的金色葉片刺繡，向綻放的純粹工藝致敬。

謝幕時分，老佛爺拉著小男模Hudson和Jameson Kroenig連成一線，兄弟檔穿起印著「INSTITUT CHANEL」字樣的上衣，似乎象徵高級訂製服將回歸經典學院藝術的初心。拉起拉鍊，齧合女人身上的優雅線條，CHANEL工坊賦予服裝的生命力，將藉著巴黎街頭信手拈來的嫵媚身影繼續傳遞。

(中國時報)