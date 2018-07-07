蕭邦紅地毯系列 如夢似幻

2018年07月07日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

Red Carpet系列，18K白金戒指鑲嵌橄欖型切割12.5克拉紅寶與鑽石。型號820989-1006/價格店洽。（蕭邦提供）

1 Red Carpet系列是卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）展現非凡創意的結晶。18白金項鍊鑲嵌單顆八角形切割22克拉祖母綠，與梨形切割總重61克拉鑽石項鍊。型號818001-1001/價格店洽。（蕭邦提供）

2 Red Carpet系列將精緻的鑽石蕾絲，與華麗的祖母綠結合，向傳統鑲嵌工藝致敬。（蕭邦提供）

大自然一直是卡羅琳源源不絕的靈感源泉，由大地孕育而生的瑰麗寶石，便是激發創意的靈感。（蕭邦提供）

Red Carpet系列，18K黃金鈦金耳環鑲嵌6.1粉紅藍寶石、6.1克拉石榴石、2.2克拉黃玉、2克拉玉髓，及沙佛萊石。型號848030-9002/價格店洽。（蕭邦提供）

Red Carpet系列，18K白金鈦金耳環鑲嵌40克拉坦桑石、梨形切割6.8克拉，與明亮式切割6.8克拉鑽石，及5.1克拉明亮式切割藍寶石。型號848070-9001/價格店洽。（蕭邦提供）

巴黎秋冬高訂周之際，蕭邦發表美輪美奐的頂級珠寶系列，帶來71件如夢似幻的作品。Red Carpet系列是卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）展現非凡創意的結晶。她盡情揮灑、不斷推陳出新，為蕭邦注入令人驚嘆的活力。

精湛工藝造就臻品

Red Carpet系列是在創新工藝的搖籃－蕭邦頂級珠寶工作坊悉心製作，是品牌自瑰麗寶石汲取靈感，以精湛珠寶工藝造就的臻品之作。今年，卡羅琳舍費爾以旅行和冥想為靈感推出新品，她追隨家族展示品牌作品的足跡，遊訪多個國家；自多采多姿的旅行中汲取靈感，無論是建築、藝術、文學或電影，精微細節足以讓這位寶石熱愛者構想出華麗的珠寶。

在雍容瑰麗的作品中，數套非凡珠寶綻放異彩，17顆祖母綠散發無窮魅力，令卡羅琳亦為之傾倒。在大自然中如此純粹、且色澤均勻的寶石群實屬罕見。為完美突顯大自然之美，作品鑲嵌一列交錯排列的祖母綠及鑽石，中間點綴兩顆璀璨D色無瑕（D-flawless）美鑽。此華麗作品與配套的精緻耳環，同樣展現蕭邦及其創意總監對珍罕寶石的創作熱情。

(中國時報)