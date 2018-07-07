蕭邦紅地毯系列 如夢似幻

蕭邦珠寶鐘表與高級訂製設計師詹巴迪斯塔瓦利（GiambattistaValli），於巴黎時裝周期間共同發表最新高訂服裝與其頂級珠寶作品。（蕭邦提供）

友善列印
中國時報
報導
Red Carpet系列，18K白金戒指鑲嵌橄欖型切割12.5克拉紅寶與鑽石。型號820989-1006/價格店洽。（蕭邦提供）
1 Red Carpet系列是卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）展現非凡創意的結晶。18白金項鍊鑲嵌單顆八角形切割22克拉祖母綠，與梨形切割總重61克拉鑽石項鍊。型號818001-1001/價格店洽。（蕭邦提供）
2 Red Carpet系列將精緻的鑽石蕾絲，與華麗的祖母綠結合，向傳統鑲嵌工藝致敬。（蕭邦提供）
大自然一直是卡羅琳源源不絕的靈感源泉，由大地孕育而生的瑰麗寶石，便是激發創意的靈感。（蕭邦提供）
Red Carpet系列，18K黃金鈦金耳環鑲嵌6.1粉紅藍寶石、6.1克拉石榴石、2.2克拉黃玉、2克拉玉髓，及沙佛萊石。型號848030-9002/價格店洽。（蕭邦提供）
Red Carpet系列，18K白金鈦金耳環鑲嵌40克拉坦桑石、梨形切割6.8克拉，與明亮式切割6.8克拉鑽石，及5.1克拉明亮式切割藍寶石。型號848070-9001/價格店洽。（蕭邦提供）

巴黎秋冬高訂周之際，蕭邦發表美輪美奐的頂級珠寶系列，帶來71件如夢似幻的作品。Red Carpet系列是卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）展現非凡創意的結晶。她盡情揮灑、不斷推陳出新，為蕭邦注入令人驚嘆的活力。

精湛工藝造就臻品

Red Carpet系列是在創新工藝的搖籃－蕭邦頂級珠寶工作坊悉心製作，是品牌自瑰麗寶石汲取靈感，以精湛珠寶工藝造就的臻品之作。今年，卡羅琳舍費爾以旅行和冥想為靈感推出新品，她追隨家族展示品牌作品的足跡，遊訪多個國家；自多采多姿的旅行中汲取靈感，無論是建築、藝術、文學或電影，精微細節足以讓這位寶石熱愛者構想出華麗的珠寶。

在雍容瑰麗的作品中，數套非凡珠寶綻放異彩，17顆祖母綠散發無窮魅力，令卡羅琳亦為之傾倒。在大自然中如此純粹、且色澤均勻的寶石群實屬罕見。為完美突顯大自然之美，作品鑲嵌一列交錯排列的祖母綠及鑽石，中間點綴兩顆璀璨D色無瑕（D-flawless）美鑽。此華麗作品與配套的精緻耳環，同樣展現蕭邦及其創意總監對珍罕寶石的創作熱情。

(中國時報)

VALENTINO 神話造夢機 舒淇、貝拉哈蒂德同台競美

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。