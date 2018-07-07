舒淇、貝拉哈蒂德同台競美

舒淇出席寶格麗在羅馬舉辦的Wild Pop頂級珠寶發表會。（BVLGARI提供）

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中國時報
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BVLGARI Wild Pop ROARING 80's系列 Happy Leaves孔雀石與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
BVLGARI Wild Pop MUSIC Pop Mics麥可風彩寶石胸針。（BVLGARI提供）
Bella Hadid美豔出席寶格麗在羅馬舉辦的Wild Pop頂級珠寶發表會，秀出「黃金左腿」。（BVLGARI提供）
BVLGARI Wild Pop ROARING 80's系列 HAPPY LEAVES2頂級鑽石項鍊，充滿流行音樂的設計元素。（BVLGARI提供）
龐德女郎Eva Green出席羅馬寶格麗Wild Pop頂級珠寶系列盛展。BVLGARI Wild Pop ANDY WARHOL系列 Homage to NYC項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗「WILD POP」頂級珠寶於羅馬Stadio dei Marmi奧林匹克體育場盛大登場，品牌代言人舒淇身穿一襲粉紅色鑲金邊的曳地禮服，與珠寶發表會的粉紅色主題相呼應，別具巧思，另一位代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則穿金色禮服，以「黃金左腿」豔冠群芳，雙姝同台競美、不相上下。

以「WILD POP」為主題的寶格麗高級珠寶，設計風格融入80年代的迪斯可電子音樂，如成串麥可風造型的項鍊、黑膠唱片造型的胸針、如電音鍵盤的手鍊等，讓人不禁莞爾。此外，為紀念寶格麗與「普普大師」安迪沃荷（Andy Warhol）的多年情誼，推出一系列Andy Warhol風格珠寶，將花朵、繽紛色塊等普普元素入珠寶設計其中，饒富趣味。

這場珠寶大秀除了邀請品牌代言人舒淇、貝拉哈蒂德、Eva Green等熠熠女星盛裝與會，品牌好友黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer、德國公主Lilly zu Sayn Wittgenstein Berleburg也是秀上的美麗嬌點，會後還安排80年代成名的樂團Duran Duran表演一場現代電子音樂，畫下完美句點。

(中國時報)

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