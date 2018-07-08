鳳梨產銷失衡 農民心淌血！菊點名農委會該檢討

總統府7日開放日設農產市集，祕書長陳菊（右圖中）鼓勵大家多購買以行動支持農民（右圖，趙雙傑攝）。鳳梨價格低落，台南市關廟區大批鳳梨被放棄採收任其腐爛（左圖，洪榮志攝）。

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中國時報
、李宜秦／綜合報導

總統府祕書長陳菊昨出席「總統府大開放─特色農產市集」活動，面對農產品產銷失衡表示，若很多農產品在收購、加工過程銜接做得不夠好，農委會應該檢討。但她也強調，有時期待風調雨順，但也不希望故意操作；她表示，總統府有很多空間，包括凱道，都可開放作為農產品銷售地點。

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收購加工過程 銜接不當

昨自掏腰包買了火龍果、鳳梨的花媽說，上月總統府開放日，有少數農友來行銷農產品，都銷售一空。她說，總統府是人民的總統府，當然也是農民的總統府，所以蔡總統認為，應把總統府空間開放，作為有效的行銷場所。

日前，雲林古坑永興合作社配合農糧署，以每台斤4.8元收購5萬台斤次級鳳梨，囤積4天無法去化。對此，陳菊表示，農產品在收購、加工過程銜接做得不夠好，農委會應該檢討。但她話鋒一轉說，有一則消息，高雄內門某果農鳳梨都爛田裡，結果內門農會澄清，訊息不真實，這是傷害農民，也傷害農會。

她說，那位農民朋友種2萬株以上鳳梨，在內門平均價格一公斤22元以上，現在內門鳳梨接近尾聲，價格當然不像盛產那麼好；加工部分，農委會會跟各地農會相互合作。

就在永興合作社主席黃威騰6日炮轟農糧署後，5萬台斤鳳梨總算有加工廠收購，但卻要求去頭去尾才收。合作社已表明，出清後不再配合農糧署收購，恢復市價每斤1到3元收購次級品。

關廟鳳梨滯銷 3成擺爛

不管產銷失衡或加工過程銜接不當，農民都是最大受害者。台南關廟71歲鳳梨農李文科說，4月金鑽鳳梨開始採收時，每台斤收購價10多元，但後來價格一路下滑，6月底只剩3、4元，加上下雨滯銷、採收沒人要，加上採收成本高，除倒掉約3000多台斤外，田裡約3成只能任其腐爛。

關廟鳳梨中盤商盧建平說，因鳳梨價崩放棄採收農民大有人在，且因加工廠鳳梨貨源早已飽和，加上因農藥殘留標準放寬導致外銷不出去，不僅農民苦不堪言，盤商也覺得「很心痛」。

林聰賢回應 落實8大策略

被問到火龍果可能是下個受害者，陳菊說，預期不一定準確，火龍果可有很多種加工，相信農委會會有很好的因應方式。

對於花媽指陳「農委會該檢討」，農委會主委林聰賢透過祕書回應會虛心檢討，期待落實8大策略，包括輔導轉作、種植登記及建置完善蔬果產銷資訊整合查詢平台主動預警供需、調整關稅配額制度、多元加工研發利用等措施，以解農產品產銷失衡等問題。

(中國時報)

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