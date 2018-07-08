暌違28年！空戰大捷 英格蘭重返世足4強

2018年07月08日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽7日晚間由「三獅軍團」英格蘭與「北歐海盜」瑞典拚搶4強門票，英格蘭上半場靠效力於英超萊斯特城的後衛馬奎爾在角球進攻中頭槌破門，下半場換熱刺中場阿里頂入1球，以2比0擊敗瑞典，相隔28年再進世足4強。

英格蘭上次打入世足4強是1990年，瑞典則是1994年，兩軍在國際賽對決旗鼓相當，總計遭遇25次，英格蘭僅以8勝9和7負略占上風，其中2002、2006年在世足小組賽的兩次碰頭，更都以和局作收。

爭頂高手 馬奎爾頭槌破門

英格蘭維持16強對哥倫比亞的先發11人，上半場控球率以57％占優勢，但在運動戰無法突破瑞典嚴防。第30分鐘，英格蘭右路吊中，迫使瑞典後衛將球頂出底線，阿許利楊開出左側角球，馬奎爾在罰球點旁躍起力壓佛斯伯格頭槌破門，英格蘭1比0領先。

馬奎爾在小組賽對突尼西亞之戰，也曾在角球攻擊頭槌助攻肯恩破門，空中爭頂功夫一流，這次換他自己頭槌破門，還是個人生涯首顆國家隊進球，價值連城。

反越位成功 阿里錦上添花

瑞典上半場僅1次射門，但下半場開賽不到2分鐘，瑞典奧格斯廷森左路吊中，前鋒柏格頭槌攻門，被門將皮克佛飛身撲出。第58分鐘英格蘭擴大領先，崔皮爾右路底線前45度角回敲，林加德第一時間將球吊到禁區左側，助攻反越位成功的阿里頭槌破門，比數成為2比0。

第62分鐘，瑞典克拉森殺入禁區，右腳射門被皮克佛擋出，上前補門又遭韓德森阻擋。隨後瑞典換人加強攻勢，可惜都無法取得進球，隊史首次在世足8強賽敗北。

這場勝利也是英格蘭本屆首場「門清」不失球，總共攻入11球，也追平了隊史在單屆世足賽的最佳成績。原本紀錄是1966年世足賽，英格蘭當時以東道主之姿留下冠軍，這次似乎是個好兆頭。

(中國時報)