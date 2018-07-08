最快周二院會開戰！新舊監委內戰 燒向年改釋憲

2018年07月08日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

軍公教退休新制7月1日正式上路，不少退休團體認為自身權益受損，紛紛提起釋憲，監察院也有意提出年改釋憲案。不過，年改調查報告日前提出時，曾引起新舊監委間的不同意見，新任監委當時認為年改未上路不應先提釋憲，因此報告就暫緩處理。如今軍公教年改已經實施，最快周二院會，新舊監委可能擦出火花。

監委仉桂美、劉德勳、包宗和等人，5月曾經在監察院教育文化委員會中提出軍公教年改案調查報告，報告中主張監察院針對年改案提出釋憲。不過，蔡政府提名的11名新任監委到委員會審查報告時，並未針對報告內容實質審查，而是先提出技術性程序問題。

藍綠之爭捲土重來

一名由蔡政府所提名的新監委指出，軍公教年改還未上路，監院就先提出調查報告和釋憲，有事前監督之嫌，已逾越監察法的分際。同時，當時軍人年改還未三讀通過，甚至通過的版本都不確定，監院就提出「軍公教」年改的釋憲並不適宜。

軍公教年改7月上路後，預料調查報告很快就會重新提出。有監委表示，退休人員的訴願時間只有一個月，對他們來說壓力也很大，如果可以儘早完成釋憲，對他們來說也是好事。且監察院不斷接到民眾陳情，秉於職權應對外界有所交代。也有監委認為，所謂的信賴保護、溯及既往等，都是憲法基本原則，民主社會應該透過民主程序，落實憲政體制的精神。

新任監委則認為，監察院的職權是否能針對本案提起釋憲，有討論空間，例如去年監察院曾針對黨產條例提出釋憲，但大法官至今仍未決定是否受理，7月份司法院要開專家會議討論監察院能否提起釋憲；年改釋憲案大法官是否會受理，也是個疑問。

立委批有擴權之虞

不僅監察院內部對釋憲案看法不同，民進黨立委李俊俋也不認同監察院針對年改提起釋憲。李俊俋說，監委職權應是受理民眾陳情，認為有法律疑義才能提起釋憲，否則法律好壞就變成監察院自行判斷。監委用調查報告的方式提出釋憲，已經侵害立法院立法權利，有違憲擴權之虞。

軍公教年改從修法之初到正式實施都是爭議不斷，藍綠立委各執其詞。如今監察院也加入「戰場」，碰上近來監院內部新舊監委的角力，釋憲案能否順利提出，都是未知數。

(中國時報)