根本是公文輪迴地獄！年改訴願爆量 操到人仰馬翻

2018年07月08日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

北市目前已經收到破萬份訴願書，甚至有單天就收到上千份，得出動賣場推車才能搬運。（北市教育局提供）

年改上路，訴願潮湧現，各縣市政府發出公教人員退休所得重算處分書後，訴願書如雪片般湧入地方教育局處。依規定，收件人可於30天內提出訴願，收到訴願後須於20天內完成，換言之，最遲在7月中旬至8月初必全數完成。為趕在20天時效回覆訴願人及轉呈教育部，工作人員不分平、假日均加班到深夜，被操到人仰馬翻、有如公文輪迴地獄！

台北市教育局人事室主任張耀仁無奈表示，北市退休教師人數最多，共發出2萬3000餘件，目前收到逾萬份訴願書，甚至有單日收到上千份的「爆量」情形，得出動賣場推車才能搬運，「全體20位同仁幾乎天天加班，連周末也在市府度過」，5月加班總時數2000多小時、6月加班約1500小時，等於每人每月加班近88小時。

新北市一共發出1萬5000份處分書，接獲6141件訴願，目前動用17名員工、11名工讀生，不分平假日連日趕工，每日加班到晚上10時，辦公室角落堆滿一箱箱待處理的文件，大家叫苦連天。

桃園共有1萬1千名退休老師，教育局人事室至今已收到近3600份訴願書，16名公務員「很崩潰」，直言訴願書如雪片般飛來，每天都只能弄到深夜才能返家，假日也得加班，想到未來還有行政訴訟要打，「這根本是無止盡的輪迴啊！」

高雄市教育局連日來收到7千多件訴願書，20多人每晚加班到深夜還做不完，得從各校再抽調15人支援，「1個多月來真的是操到人仰馬翻」，教師工會預告將再送1500多件訴願書，教育局不排除再增調人手幫忙。

台南市教育局人事室主任譚光哲表示，共發出退休教師重算處分書9969件，並接獲3361件訴願案。

嘉義市人事處長賴坤山說，全市約1700多名退休老師提出訴願，同仁已加班2個星期，周末也得上工，幾乎天天加班到晚上10時；彰化縣人事處長張正一表示，全縣退休教職員5880人，目前收到3112件訴願書，同仁已天天加班；南投縣人事處副處長李政憲指出，目前收到1000多件訴願書，預估將增至3000多件，同仁每天都加班到晚上11時。

台中市教育局表示，目前收到約4000份訴願書，因為要在20天內轉給教育部，同仁只能連日加班處理，不少退休老師還來電打氣說：「辛苦了。」

(中國時報)