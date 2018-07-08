吳茂昆彈劾案 窩裡反第一槍

2018年07月08日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

監察院7月3日通過委員高鳳仙、楊美鈴的調查提案，彈劾前任教育部長吳茂昆。雖然當時審查會上是全票通過彈劾，事後卻引發蔡英文總統提名的新任監委不滿，甚至指控高鳳仙等監委欺騙，雙方各說各話，讓監察院內部矛盾漸漸浮上檯面。

高鳳仙、楊美鈴在調查報告中指出，吳茂昆在擔任東華大學校長期間，在美國加州設立師沛恩生技公司，且為執行業務股東，已經違反公務員服務法相關規定。同時，東華大學的申請案轉入美國師沛恩公司之PCT國際申請案後，依該校規定，費用均不應由校方負擔，但吳茂昆卻在卸任前自審自核80萬元經費，監委認為吳茂昆不僅未利益迴避，也有圖利疑慮。

對於外界認為吳茂昆「沒有圖利、只是沒有報備東華大學，沒有違反利益迴避」，高鳳仙昨表示，吳茂昆等人從未告知東華大學美國師沛恩公司的存在，也未依律師建議函，與東華大學簽署將來取得專利權後，要專屬授權給東華大學的文件。她強調，調查過程已經把所有資料都看過，認為他有涉嫌圖利及未依法迴避，才提案彈劾。

引發關注的是，日前彈劾審查會上13名監委都投下成立票通過彈劾，但當天記者會後，由蔡政府提名擔任監委的蔡崇義、王幼玲就到現場，發放一份由6名新監委共同提出的「協同同意書」，表達「同意彈劾吳茂昆，但對調查結果部分內容保留」。

蔡崇義與王幼玲強調，在審查會上要求高鳳仙修正報告，當時會內曾決議修改，但最後公布的彈劾案文仍是原先的調查報告，保留他們覺得不妥的部分。王幼玲受訪時也說，他們都同意吳茂昆有違法兼職問題，但不認同其他部分，「如果沒有修改報告下去投票，也可能不會通過。」

面對同僚挑戰，高鳳仙、楊美鈴5日發布新聞稿，強調必須對「不實指控」進行駁斥。他們表示，在彈劾案審查會中，凡是同意審查委員建議刪除或修正的部分，均已做出刪除及修正；至於「圖利」及「未依法迴避」部分，雖有部分審查委員提出質疑，但並未做成刪除或撤回之決議，兩人亦未同意刪除或撤回。

在高鳳仙、楊美鈴發布新聞稿同時，6名新監委也發出聯合聲明強調，審查會時間緊迫，錄音效果有限，致高委員雖當場同意修正，之後卻不顧審查委員的共識要求，仍以其原調查報告公布，傷害被彈劾人吳茂昆先生人格，「我們深表遺憾。」

(中國時報)