御史大夫 更該無色覺醒

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中國時報

監察院日前通過前教育部長吳茂昆的彈劾案，但彈劾案通過後，蔡政府提名的新監委卻質疑馬政府提名的舊監委調查不周延，甚至公開表態對調查結果「部份不認同」，監察院的內部矛盾就此浮上檯面，新、舊監委各自代表的立場也越顯鮮明。

公開發難的新監委強調，認同吳茂昆違法事證明確的違法兼職部分，因此同意彈劾，只不過在調查監委指涉吳茂昆涉嫌圖利部分態度保留。但事後新舊監委新聞稿連發、互有往來時，新監委卻又強調「調查報告有傷吳茂昆人格」，不免讓人質疑是否要替吳護航。

從蔡政府提名的11名監委上任以來，新舊監委之間就常出現意見相左情形。無論是彈劾案改記名投票、監察委員自律規範、陳師孟迴避調查諷扁劇、再到吳茂昆彈劾案，大多都是分為「原任監委」與「新監委」兩派意見，兩者雖不一定有極大落差，但目標總難達成一致。

從吳茂昆彈劾案來看，新監委確實也非完全反對彈劾吳茂昆，但他們堅持不能把沒有明確違法事證、沒有經過「交叉比對」的內容放進調查報告。有新監委說，「我不喜歡吳茂昆，但覺得不能把全部事情都推到他身上。」

兩朝總統提名的監委，在觀念上有很大差異。隨著新舊監委互相角力的檯面化，更讓人看見其中藍綠對決的色彩。但根據憲法，監察委員應超出黨派之外，依據法律獨立行使職權。若監委有不同政治顏色的背景，辦案、議決時戴上有色眼鏡，是否真能作為剛正不阿的「御史大夫」？

(中國時報)

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