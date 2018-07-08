傷農民最深 竟是農民的頭家！新聞透視－「不會聰明種」的主委 該下台

2018年07月08日 04:10 中國時報 李宜秦

今年氣候穩定、風調雨順，然而農作物價格卻波動極大，香蕉、鳳梨、火龍果等水果，價格較去年大跌3至6成，憤怒的鳳梨農北上抗議，農委會主委林聰賢卻不理解農民在抗議什麼，甚至回嗆「是抗議太高價了嗎？」無法站在農民立場思考的主委，這是農民需要的主委嗎？

蔡英文總統去年初拔擢林聰賢出任農委會主委時，民進黨內部就有許多質疑聲浪，因林聰賢雖是農家子弟出身，宜蘭縣長任內廣發農舍建照爭議，一直被農團批判沒站在農民立場、施政只為選舉考量。沒想到林接掌農委會後，仍停留在縣老爺思維，成了史上第一位嗆農民的農委會主委。

選舉思維 不認農民抗議

更可議的是，香蕉大跌、蕉農抗議時，林神隱丟給副主委陳吉仲當炮灰；當鳳梨農北上抗議時他卻南下勘災，逕回應鳳梨農的訴求與動員跟地方選舉有關，他不接受政治動員抗議，完全沒把農民的苦楚放在心裡，滿腦子充滿選舉思維。

最叫農民無法接受的是林聰賢高傲態度。當鳳梨價崩，農民齊聚立法院高喊「政府無能、農民無辜」，要求農委會主委下台時，林聰賢竟然還說風涼話，指責農民要「聰明種」，甚至點名下一個可能會價跌的水果是火龍果。如今火龍果真的遭殃、價格一路滑落，農民氣憤難消痛批林「不懂裝懂」，因此真不知林聰賢主委是真聰明還是自作聰明？

農產品價格崩跌事件一波未平，一波又起，顯而易見是政策的根本源頭出了問題，每每遇到價格崩跌情況，政府僅會事後補救，無論是大量採購，亦或是媒合加工業者加工，這些都是治標不治本的方式。

高高在上 產銷策略在哪

為了解決內銷市場供需失衡問題，政府成立台農發公司，致力於將台灣水果外銷海外，然而一個公司真的能夠處理所有種類水果的問題嗎？

台灣果農多為小規模種植、品質不一，加上台灣水果鮮少做到頂級。以芒果為例，日本有鼎鼎大名的太陽芒果，台灣尚無法做到如此程度，且每種農產品適合的銷售方式並不同，政府不該一味地模仿他國的銷售政策，而是應該採取多元策略銷售。

這些最基本的農經產銷策略，林聰賢不但沒有費盡心力研議、幫農民找出最佳的產銷經營模式，一味的說風涼話、指責農民不會聰明種，這樣的農委會主委已不適格，該下台！

(中國時報)