預警機制失靈 放任崩盤大風吹

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中國時報
楊佳穎／台北報導

「下次換哪個水果跌？」這是中南部農民今年夏天最怕聽到的一句話。蔡政府上任以來，從一年修一次《勞基法》到水果價格一路崩盤，勞工和農民一片哀嚎，最基層的人民簡直不敢相信這是他們所認識的民進黨。

對於多項農產品滯銷、價格崩盤，藍委張麗善直批，從正本清源說起，農委會剛開始發現有蔬果問題，卻沒啟動預警機制，農委會主委林聰賢至今才在講總量管制，「農委會主委太好當，都在講風涼話！」但像是鳳梨種18個月、蒜頭種7個月，事實上都能提早知道種植面積多少，以及即將面臨的問題。

她進一步批評，預警、管制機制沒做好，至今又沒辦法收拾，等到盛產時沒辦法出口又內銷進來，且盛產時不理農民，等到沒剩多少了，才又說可以輔導加工，「但加工廠現在有多少，有算過嗎？」況且，加工廠不願意進來，因為收了可能還是堆在那裡。尤其，蔬果烘乾後有多少人吃，銷售量有多少，會不會造成成本繼續增加的二度傷害？這些都是問題。

藍委王惠美則說，原本應有的農業機制講了很久，連蔡英文總統都在問為何登記制度到現在一直無法落實，必須等到明年，「這東西他們在野時就在抨擊，但講很簡單，重點是有沒有做！」

王惠美還說，過去國民黨執政至少還有一個出處（外銷中國大陸），如今國外根本走不出去，「日本、韓國、東南亞等國家也都沒關係，可以走自己的路啊！」重點是要做，國家機器要能推動，而不是只有震怒。

(中國時報)

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