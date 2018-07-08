每公斤30元？ 農求政府快來收購

2018年07月08日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 柯宗緯 、 廖志晃 、 楊漢聲 、 潘建志 ／綜合報導 ／綜合報導

農委會稱鳳梨價格回穩，聽在農民耳裡卻格外諷刺。台東鹿野鳳梨農薛廉峰說，現在中盤向他收購的價格，上級品1斤6元（1公斤10元）、1級品4元、3級品只有2元，外銷品最高也才1斤8元，政府卻說價格回穩每公斤30元以上，「怎麼可以這樣黑白講？請政府來跟我收，只要15元就好！」

薛廉峰強調，田裡還有一堆鳳梨滯銷賣不出去、放到過熟，希望官員不要不食人間煙火，要來看最真實的況狀，「可憐可憐辛苦種植鳳梨的農民，給我們一條路走！」

高雄市內門區黃姓農民之子日前被媒體報導慘況後，遭外界質疑扯謊，甚至被農會拿數據打臉。黃男反駁「假新聞」一事，堅稱事實勝於雄辯，不懂的人還是不了解，以為農民都在說假話，但證據就擺在眼前，深入了解就知道農民的辛苦與無奈。

價格崩盤引發農民怒火，農糧署雖啟動收購措施，卻遭配合收購政策的合作社場抨擊根本沒有配套。雲林縣古坑永興合作社場理事主席黃威騰表示，每間加工廠要的規格不同，6日竟有加工廠要求先削皮，當初農糧署完全沒講規格，如今鳳梨收購了，才要合作社場找加工廠，「這是什麼政府？」

永興合作社場6日已未再依農糧署每台斤4.8元高價收購次級品鳳梨，恢復產地交易價格每台斤1至3元收購次級品，除了被老鼠咬過、沒有肉、爛的或過熟的退貨外，其餘均收購，正常果則以每台斤6元收購。

黃威騰6日發飆後，農糧署建議他暫緩收購，找到加工廠再說，但黃威騰直說不再配合了。

高雄「鳳梨伯」林益兒子林郁修痛斥，「這款政府有跟沒有一樣，根本不顧百姓死活。」他感慨，家中近半鳳梨田受連日豪雨襲擊，幾乎全爛光，但政府視而不見、悶不吭聲，甚至「大小心」，聽說只肯補助嘉義、屏東等鳳梨農，「但我們也是受害者啊！」他怒斥，政府拿不出實際作為，成天耍嘴皮子，「選這個政府出來幹嘛？」

(中國時報)