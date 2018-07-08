火龍果價格對半砍 民代罵假會

火龍果爆量，供過於求，不少果農自立自強，在自家門前擺起攤子叫賣。（楊漢聲攝）

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中國時報
／綜合報導

農委會主委林聰賢預告火龍果是下波爆量價跌的水果，嘉義縣竹崎鄉代會副主席蔡瀧賢直批「假會」、「包死」，原本產地價1台斤還有30元，被點名隔天立刻慘跌近5成，變15到18元，扣掉紙箱、運費等成本，1台斤只有10元上下，「政府到底是在幫農民？還是在找麻煩？」

蔡瀧賢種植約5000棵火龍果，上月開始盛產，他說，原本價格還算穩定，一被點名預警，加上消費者撿便宜心理，行口也壓低價格，結果A級品和中級、次級品價格差不了多少。

同為火龍果農的嘉義縣太保市民代表林淑勉說，北農拍賣市場特A級均價約1公斤32元，甚至部分達1公斤100元的行情，但A級品中價和下價卻僅1公斤11元和9元，「價差大到很離譜」。

林淑勉指出，去年同期上品價約每台斤50元，今年均價跌至20元，嘉義果菜批發市場2日起即陸續建議農民，因數量暴增根本銷不掉暫勿採收，僅能賤價售出，1甲地火龍果成本至少80萬元，以目前均價換算，「收入連一半成本都不到！」

林淑勉透露，今年訂單量少一半，詢問熟客才得知是受年改影響，須「省吃儉用」，聯絡大陸買家，電話卻打不通，懷疑受兩岸政策影響所致。

台南市楠西果農張伯凱表示，盤商專收大顆不收小顆，不少果農分文未賺；玉井果農陳海永說，6兩至8兩的小顆火龍果甚至只賣3到8元，慘不忍睹，蔡政府要負最大責任。

台東火龍果農黃柏松說，2年前尼伯特颱風重創台東，不少荖葉園棚架被打壞，在政府鼓勵下，許多農民轉種火龍果，今年剛好遇到轉作的火龍果盛產爆量，政府當年鼓勵農民轉種，現在就應該負責。

(中國時報)

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