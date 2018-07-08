交給不放心的人 台中會爛掉

2018年07月08日 04:10 中國時報 盧金足 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

前台中市長胡志強7日表示，民進黨執政後，水果都爛掉了「把台中交給不放心的人，台中也會爛掉」，呼籲大家要支持國民黨提名的盧秀燕。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部7日舉行三合一選舉督導會報，因連日來果賤傷農狀況連環爆，前台中市長胡志強感慨表示，台灣是香蕉、鳳梨、火龍果王國，但民進黨執政後，水果都爛掉了，「把台中交給不放心的人，台中也會爛掉」，呼籲大家要支持國民黨提名的盧秀燕，他全力輔選，也隨叫隨到。國民黨前主席連戰預計9日也將到台中，提升藍營氣勢。

台中贏台灣贏 非贏不可

「這是一場可能贏的選戰，國民黨不要輸掉這場可能贏的選戰！」胡志強說，這陣子帶盧秀燕到基層，反應很熱烈，多項民調顯示國民黨的氣勢已經起來了，現在台北市丁守中、台中市盧秀燕都贏過對手，高雄市的韓國瑜雖還沒贏，但氣勢上升看得見。

盧秀燕現場拿出口罩表示，提出停止中電北送、反空汙空投法及恢復老人健保補助等政見，民眾很有感。

「台中贏，台灣贏！」蔡英文總統當民進黨主席，民進黨輸了，就要下台負責，台中市這場選舉是重中之重，台中非贏不可。

盧秀燕近來隨著民調拉高氣勢，黨內大老陸續相助加強整合，提升藍綠對決氣勢，正急起直追，未來聲勢看好，力拚「綠地重新變藍天」。

陪吃豬血湯 清肺抗空汙

國民黨副主席郝龍斌昨也陪同盧秀燕在北屯區舉辦吃豬血湯「清肺抗空汙」與募款活動，他指出，台中市長林佳龍降低空汙標準欺騙選民，要大家用選票反映，「空氣要換新，市長要換人做」。

郝龍斌說，台中市空氣品質「細懸浮微粒PM2．5指標」每7天就有1天濃度超過每立方米70微克的國際空汙標準；林佳龍市府卻把空汙標準從70改成150微克，降低紫爆標準欺騙市民。盧秀燕說，她若當選，將要求停止中電北送，不能讓台中火力發電廠火力全開。

盧秀燕與郝龍斌昨均穿上粉紅色「燕青潮T」，大搞網路KUSO潮語「藍瘦香菇」，意指綠營執政讓人民「難受想哭」，成選舉募款義賣小物之一。首場小額政治獻金募款活動現場有義診肺部X光檢查、健檢血壓量測、義剪、青燕商舖試賣等。

盧反空汙公投 市民肯定

64歲市民許麗芳表示，她住北屯47年，這幾年感覺空氣變得很糟，一出門眼睛及鼻子就不舒服，為了台中市的空氣，她花200元購買2碗豬血湯，要「清肺抗空汙」，也肯定盧秀燕提出反空汙公投行動。

(中國時報)