侯籲選民 把政客掃進歷史堆

2018年07月08日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

農產品價格崩盤，國民黨新北市長參選人侯友宜7日表示，最近副業就是四處賣水果，曾有果農向他抱怨「政府說一句話我就慘了，對方（大陸）管道就堵住，政府沒幫忙就算了，還斷我們後路！」侯疾呼，民進黨執政不好，「大家用選票把政客掃進歷史塵堆裡，讓台灣煥然一新。」

侯友宜昨上午11時許出席「新店童樂會」活動，現場數百名大朋友、小朋友到場參加；侯友宜戴起警察大頭娃娃與孩童互動後笑說：「如果能夠多生幾個，我也很開心！跟小孩玩在一起是最開心的事情！」

侯友宜表示，非常開心看到家中的寶貝可以跟爸媽、阿公阿嬤玩在一起，享受幸福快樂時光；暑假期間很多親子行程，本身很喜歡小孩，有類似這樣活動都會參加。

侯友宜隨後轉往汐止區參加婦幼關懷協會餐會，一進場就受到婦女朋友熱烈歡迎，列隊高喊「加油、凍蒜！」

侯友宜致詞表示，這幾天副業是賣水果，有去台東幫忙賣鳳梨、火龍果，隨後改賣香蕉，最近還要到三重替南部人賣火龍果；台東鳳梨甜又多汁，但有果農對他說：「好有什麼用？政府說一句話我就慘了，對方（大陸）管道就堵住了，不讓我賣」、「政府沒幫忙就算了，還斷我們後路！」

侯友宜強調，民進黨執政不好，就用選舉方式成就自己，他呼籲大家用選票把政客掃進歷史塵堆裡，讓台灣煥然一新。

對於廢除死刑議題，侯友宜表示，重大刑案不斷發生，造成民眾內心非常恐慌，「政府應該要好好展現出來，捍衛最後一道防線。」媒體持續追問法務部應否執行死刑，侯則說：「一個有為的政府，該有所作為就要作為。」

在文化大學宿舍案上，侯友宜表示，在記者會中已誠實、清楚向選民報告，自己是個做事務實的人，會務實告訴民眾如何讓新北市民安居樂業、在地樂活，有一個好日子；從事公職第1天開始就被檢視，尤其職位調動及升遷時都會被考驗，對自己永遠充滿信心，正向力量往前走。

(中國時報)