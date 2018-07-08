魏明谷求助 小英勉拿出政績

2018年07月08日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

年底縣市長選舉進入白熱化，民進黨執政的彰化縣，選情拉警報，縣長魏明谷昨天赴官邸與身兼黨主席的蔡英文總統「求助」；魏明谷說，總統勉勵他，要認真做，辛苦一點，剩下不到幾個月，一定要有政績拿出來，「因為我們執政，一定要強調政績」。

魏明谷指出，與總統在官邸會面時，選對會「三巨頭」召集人林錫耀、陳明文及黨祕書長洪耀福陪同，不過，行政院並未派人出席；見面目的主要是討論、分析彰化縣目前選情，大概談了1個多小時。

魏明谷表示，彰化縣長目前選情是藍綠平分秋色，總統關心並詢問他地方選情如何？有需要中央什麼？他跟總統提到，中央有一些在地方的交通建設要有一些具體作為，例如舉辦說明會或動工，要讓民眾直接感受到政府是有在做，例如鐵路高架、捷運綠線具體規畫等，或是在地方做的治水工程、鹿港國家風景區工程建設設施，都應該配合地方的需求。

魏明谷轉述，總統說會請行政院長多多下鄉來輔選，黨中央也會安排授旗儀式，下個月會密集下鄉。魏明谷說，每到大選，藍綠都會喊出「決戰中台灣」，彰化縣是藍綠版圖消長的分水嶺、藍綠必爭之地，總統當然會特別關心，越關心資源就越多，反而是好事。

魏明谷表示，他跟總統說，「選戰打法會希望凸顯地方政績，而中央挹注我們，這樣我們會更亮麗」；總統表示會站在輔選角度，請行政院配合，選對會也建議，目前彰化是藍綠對決，「會支援我們，也希望我們善用資源，最後打贏選戰」。

至於有無跟總統提到中央執政成績及最近農產品產銷失衡等事件，是否影響地方選情？魏明谷說，中央執政會有包袱，但也有優勢，因為有資源，也有一些執政縣市如桃園市長鄭文燦等，就未受到影響，所以他並未跟總統提到這部分，重點放在把地方執政政績拿出來，畢竟這是地方選舉。

(中國時報)