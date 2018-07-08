國民黨22縣市長參選人 將合體造勢

2018年07月08日 04:10 中國時報 楊佳穎／台北報導

2018年底選戰逼近，國民黨主席吳敦義將於11日與22縣市長參選人在黨中央首度「合體」，辦理首場造勢活動，除一同拍定裝照，也會由組發會等相關單位進行輔選工作說明；另外，首場大型造勢活動定調為8月19日於新北市板橋體育館舉行的全代會。

國民黨22縣市長參選人已在6月底出爐，組發會主委李哲華7日受訪證實，吳敦義將在11日與22縣市長提名人首次合體造勢；針對北北基桃、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、宜花東離島等生活圈，目前也由智庫、政策會研擬是否有共同政見，將在輔選工作會議中與大家交換意見。

不過，李哲華也說，目前黨的資源有限，不可能這麼早開始辦理大型造勢活動，多數會等到參選人8月27日開始登記後才陸續辦理，最近的一場大型造勢活動應為8月19日全代會。至於「行動中常會」下鄉輔選規畫，李哲華說，最快7月下旬啟動。

另外，對於22縣市長聯合競選官網，李哲華表示，原本預計7月1日上路，讓參選人資料可上網曝光，但接獲參選人反映政見恐被對手抄襲，因此決議延後進行；未來網站管理者為文傳會，資料更新則由各候選人陣營與文傳會聯繫溝通。

面對立法院臨時會告一段落，吳敦義日前也在中常會中裁示黨中央PK小組將正式啟動，他強調，2007年國民黨在野，PK小組發揮極大戰力，揭發弊案不遺餘力，讓2008年立委、總統選舉都獲得勝利；而2018年也要重新展開這項工作，除了為民生、人民，也為國民黨本次及往後選舉贏得勝利。

(中國時報)