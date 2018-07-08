顧稱2法擇1 學者認難弭爭議

2018年07月08日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

立法院6日三讀通過俗稱「大同條款」的《公司法》第173條之1條文修正，持有過半數股份連續3個月以上的股東，可以自行召開股東臨時會，經濟部次長王美花坦言，這和現行《證交法》規定，確實是有歧異。不過，金管會主委顧立雄7日表示可以「二法擇一」，學者認為，確實有解釋空間，但「標準只能有一個」。

金管會說法 仍有解釋空間

《公司法》第173條之1條文修正後，持續3個月以上持有已發行股份總數超過5成股份的股東，可以自行召集股東臨時會，不須董事會同意；但《證交法》第43之5條規定公開發行公司召集股東臨時會門檻則比較高，除公開收購持股過半的股東外，還要「請求董事會」同意。

王美花6日在《公司法》三讀通過的記者會上說，《公司法》是基本法，無論公開發行公司，或非公開發行公司都適用，不過，《證交法》是特別法，兩法在召集股東臨時會的規定上，確實「不一樣」。

針對兩法歧異，王美花當時表示，公開發行公司如何適用將會再思考，也會再跟金管會確認細部狀況。不過隔日，顧立雄於受訪時表態，公司可依自身狀況「二法可自行擇一適用」。

學者強調 特別法優先適用

但此也可能造成公司派為維護經營權，選擇《證交法》，這也等於《公司法》「大同條款」立法徒具形勢，反增加市場派與公司派究竟適用何法紛爭。

台灣法學基金會董事長、中正大學法律系教授謝哲勝指出，根據司法觀念，原則上只要適用《證交法》，特別法就優先適用於基本法，除非特別解釋在「某種情況下不適用」。

謝哲勝說，兩法牴觸在台灣並不少見，這和立法技術有關；以美國來說，每次修法都會塞入原有法律，和台灣個別法規「零散分布」不同。有時候特別法優先於基本法，有時又可以「最新修正」來解釋，這確實在立法和解釋法律時產生困擾。

首次執法 標準應協調一致

謝哲勝表示，只要在兩主管機關做第1次執法時，於歧異之處有統一的見解，對公開發行公司就有比較明確的遵循方向，但若執法有不同，就會有爭議；更重要的是，前提為「在中華民國領域內，應該只有一種解釋」，兩機關必須在執法前協調出同一口徑和標準。

(中國時報)