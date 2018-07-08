公說擇一、婆說牴觸 未爆彈無解

2018年07月08日 04:10 中國時報 黃有容

《公司法》第173條之1修正條文三讀通過，引起工商團體極大憂心，且和《證交法》第43條之5的牴觸還是未解。雖然《證交法》條文中明載「不受公司法第173條之1規定限制」，不過經濟部次長王美花坦承，對同一事項規定，兩法確實不一樣，必需和金管會商議，也等於透露出「特別法」可能不敵「基本法」的規範。

《公司法》三讀當天，金管會證期局向媒體表示，《證交法》規範對象是公開發行公司，且為「特別法」，原則上優於「基本法」的《公司法》，也就是說，公開發行公司還是須遵守《證交法》「公開收購並持有已發行股份總數超過5成者，得以請求董事會召集股東臨時會」的規定。

未料，經濟部次長，同時也是金管會主委顧立雄的夫人王美花，在說明記者會上卻爆了個大料，「兩法規定不一樣」，以及「要再和金管會細部確認」，等於是給公開發行公司埋下未爆彈，未來《公司法》「大同條款」，很難突圍《證交法》的嚴規限制，法修了等於沒修。

公司法立法出現法令牴觸漏洞，顧立雄隔天很快說，公司可依自身狀況「二法擇一」。這個說法，連學者專家一時間都參不透，幾經推敲，發現夫妻說詞之間，為二法抵觸留了後路。

學者認為，如果發生裁罰事件，一個選擇是以「特別法」優於「基本法」立場，用《證交法》規範；但是另一條路，也可以用「《公司法》是最新修正的法規」解釋，為市場派開大門。若金管會、經濟部留下這樣的空間，沒有定下明確遊戲規則，未來在裁罰上，可能每一案都有不同解釋，公開發行公司將隨時膽戰心驚，漏洞依然無解。

看來被喻為內閣佳話的顧立雄、王美花夫妻檔，默契最夠、溝通協調最快速，但枕邊細語也有出捶的時候。

(中國時報)