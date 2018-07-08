6款高血壓藥 緊急下架

使用浙江華海藥業原料藥Valsartan製劑清單

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中國時報
／台北報導

外電報導，大陸浙江華海製藥公司所生產高血壓治療藥品原料Valsartan含「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）成分，其具動物致癌性，衛福部食藥署調查，國內共6款藥品、46批藥品使用這批原料，約出貨1049萬顆，已要求藥廠立即下架，並於1個月內完成回收。

心臟內科醫師提醒民眾，由於Valsartan為中效的藥物，民眾勿自行停藥，以免血壓升高，應儘速至醫院與醫師討論進行藥品更換。

食藥署副組長祁若鳳表示，經清查國內所有含Valsartan成分的製劑品許可證有71項，其中6項藥品使用該原料藥，約佔3％，6項藥品分別為「生達」舒心樂膜衣錠 160 毫克、「生達」舒心樂膜衣錠 80 毫克、「瑪科隆」科適壓膜衣錠80/12.5毫克、「永信」樂速降膜衣錠160毫克、樂速降膜衣錠80毫克及凡內膜衣錠160毫克。已於昨日要求業者啟動回收作業，並通知醫療機構及藥局立即下架停止供應，於8月7日前完成回收。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）在動物試驗發現具有肝毒性，會增加肝癌風險，但在人體部分未有相關報告，美國EPA將其列為B2級致癌物。

振興醫院心臟內科主治醫師陳冠群表示，6款學名藥品為國內心臟內科常用藥物，出貨1萬多顆與國內一年使用上百萬顆相較，比例很低，對民眾心理影響較大，但由於Valsartan為中效的藥物，提醒民眾勿擅自停藥，避免血壓彈高，並儘速回院與醫師討論進行藥品更換。

(中國時報)

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