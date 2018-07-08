連線慢得可以 499亂象「客訴翻倍」

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中國時報
／台北報導

電信業者5月中旬的499價格戰，新約上路即將進入第2個月，但卻引爆用戶大量客訴。在NCC發布5月通訊消費申訴分析報告中，行動通訊方面，單月總申訴量為1692件，關於通訊連線品質申訴就達794件，比去年同期多上一倍。據NCC統計，因499所產生的申訴案件達515件，包括民眾反應，在499之後，網路連線速度明顯下滑。

客訴案件量又以中華電信505件最多，占總申訴量約29.85％，其次為亞太電信366件、台灣大哥大341件。NCC分析，主要是因為5月各業者推出499促銷方案，由於方案熱銷，導致申辦人潮眾多、臨櫃等候時間長、客服不易撥通、網路申辦連線壅塞、網速下降等問題。

499之亂後，各電信業者共計有百萬客戶加入4G吃到飽行列，記者接獲民眾投訴，部分地區網路速度「慢得可以」，甚至沒有4G收訊，和NCC公布的測得下載速度64.55Mbps差距很大。

新北市新店區邱小姐指出，她是電信業者1799吃到飽的老客戶，沒有更換成499方案，原本住家附近4G收訊就不是很好，但至少還有1格至2格收訊，不過自5月15日499方案推行當周開始，訊號越來越差，甚至剩3G訊號。

台灣大學電機工程系教授林宗男表示，4G網路就像一條高速公路，當車流量大，勢必會塞車，因此當499方案讓同一地區用戶和使用量變多，使用者網速一定會受到影響。

(中國時報)

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