大力神盃 歐洲囊中物

2018年07月08日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

巴西中場球員費南迪紐（上左）在開賽13分鐘的角球防守自擺烏龍，讓比利時先馳得點。（美聯社）

世界盃變成了歐洲國家盃！俄羅斯世足賽的南美最後希望、5屆冠軍巴西，7日在喀山對陣「紅魔鬼」比利時，開賽13分鐘就自擺烏龍送禮，領先的比利時乘勝追擊，第32分鐘再由德布勞內快攻遠射破門。巴西雖然傾力反撲，全場18次射門僅靠替補的奧古斯托頭槌頂入1球，以1比2無緣4強。

這是巴西在世足淘汰賽對歐洲球隊所吞下的5連敗，比利時相隔55年首度擊敗巴西，隊史首次在世足踢出5連勝與近來國際賽的24連勝，讓「紅魔鬼」自1986年之後，首度打入世足4強，將與法國拚搶決賽門票。

烏龍球 重創森巴軍團

巴西開賽前10分鐘錯過兩次進球機會，反倒是第13分鐘比利時把握左側角球機會，孔帕尼搶前點後頂，球碰到費南迪紐的右肩折射入網，讓比利時靠烏龍球意外先馳得點。這是本屆世足賽第11顆烏龍球，也讓巴西本屆首次落後。

費南迪紐頂替禁賽的防守中場卡塞米洛先發，結果一開賽就送禮，防守強度也有落差。第32分鐘，比利時盧卡庫中路快攻突破，雖遭犯規仍送出漂亮斜傳，德布勞內右前場拿球推進，在右邊有穆尼爾2打1牽制下，起腳勁射打進球門左下角，讓比利時上半場2球領先。

落後的巴西中場休息就用前鋒佛米諾入替威廉，隨後接連換上邊路快刀篤格拉斯柯斯塔，與有突前搶點能力的攻擊中場奧古斯托。可惜兩次有機會拿到12碼球的情況，經影像助理裁判（VAR）確認後均未吹判禁區內犯規，巴西屢攻不下，僅靠奧古斯托於第73分鐘扳回1城，無力回天。

3大天王 全都說掰掰

巴西球星內馬被詬病的誇張假摔此役相對收斂，可惜幾次妙傳隊友都沒把握，8強止步黯然出局，也讓世界足壇3大天王C.羅納多、梅西、內馬都已打道回府，結束今年的俄羅斯之旅。

而在烏拉圭、巴西相繼於8強出局後，本屆世足賽所剩球隊均為歐洲國家。延續自2006年以來由義大利、西班牙、德國奪冠的軌跡，大力神盃確定連4屆留在歐洲。世足也將出現繼1934、1966、1982與2006年之後，史上第5次由歐洲壟斷4強的局面。

(中國時報)