喀山變剋山 古戰場坑殺豪門

巴西女球迷在球隊落敗後，露出悲痛不已的表情。（路透）

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中國時報
／綜合報導
2018世足賽戰績及賽程

2018年俄羅斯世足賽出現「喀山魔咒」！德國、阿根廷與巴西等足球傳統強權紛紛在這座古老城市中箭落馬，巴西在8強戰慘遭比利時「紅魔鬼」吞噬，無緣踢進前4強，更是加深喀山專「剋」強隊的威力。

俄羅斯世足賽率先在喀山「倒地」的是德國，小組賽竟然被南韓踢成2比0，無法晉級16強，失去衛冕機會，魂斷喀山；16強賽阿根廷與法國之戰也排在喀山，最後法國4比3擊退阿根廷，阿根廷巨星梅西飲恨喀山；接下來的苦主是巴西，巴西無法破解比利時「紅魔鬼」的陣法，8強賽以1比2遭到淘汰。

喀山人口120萬、運動風氣興盛，擁有喀山魯賓職足隊，拿過2次俄超冠軍，所以梅西、內馬等足球巨星來到，當地視為貴賓，在大樓外牆畫出梅西、內馬大幅肖像笑迎球星，結果喀山讓巨星「哭」著回家。

喀山是什麼城市，竟有足球強國的「魔咒」？其實喀山是韃靼共和國的首府，現為俄羅斯第8大城、工業和金融中心之一，位於莫斯科東方825公里，與莫斯科、聖彼得堡同等級的歷史文化城市。

不過，喀山的韃靼語是「大鍋」的意思，而且是很熱的大鍋，主因地型與環境而得名；早在1223年蒙古西征的哲別、速不台軍隊到處殺掠蹂躪，附近人民逃難到喀山，後來又被俄國占領，韃靼居民也遭到屠殺，大量移入俄國人民。

曾經慘遭「列強」占領屠城的喀山，祖靈對於「強權」似乎不友善，德國、阿根廷與巴西等足球強權陸續在喀山變成「熱鍋」裡的螞蟻，難逃出局的噩夢。其實小組賽B組西班牙在喀山以1比0險勝伊朗，差點在「熱鍋」裡翻船！

巴西在8強賽輸給比利時，總教練提特說，巴西的球運真的很差！德國、阿根廷都很熟悉這句話。

(中國時報)

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