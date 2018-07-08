蘿蔔看世足》紅魔變陣 贏球不僥倖

2018年07月08日 04:10 中國時報 李弘斌

比利時教頭馬丁尼茲在對巴西之戰變陣成功，展現執教功力。（美聯社）

比利時淘汰5屆世足冠軍巴西，開賽不久就獲對手烏龍球送禮，固然有幸運成分。然而從16強被日本逼到絕境，到8強能與更強大的巴西周旋90分鐘，總教練馬丁尼茲及時變陣，把助攻王德布勞內從中場推上前線，解放其攻擊力又維持住中場防守力道，成為比下巴西的關鍵。

馬丁尼茲前年8月接掌兵符以來，比利時雖然戰績長紅，卻總是踢不贏真正的強隊，尤其是中場控球力好的對手。因為他在3-4-3陣型中，將德布勞內放在中場中路，固然能讓進攻人手極大化，但中場中路僅有兩人，防守重任都由維特塞扛，遇到強隊就有風險。

對日本之戰，日本中場中路派出3人，盯死德布勞內，不但讓比利時進攻癱瘓，也讓這位助攻王暴露出防守缺點。儘管比利時最終力挽狂瀾逆轉晉級，但若中場問題不解決，對上巴西只會更慘。

馬丁尼茲果然變陣，在中場推出費萊尼搭檔維特塞，確保防守無虞，德布勞內推上鋒線，但並不是純粹的3-4-3，隊長阿札仍居左邊鋒，中鋒盧卡庫更常出現在右邊鋒位置，德布勞內則是所謂的「偽9號」，在3箭頭居中但稍微墮後，扮演中場與鋒線的過渡角色。

這樣的變陣確保比利時在中場攻守平衡，有維特塞、費萊尼保護，獲得解放的德布勞內頻頻發動快速反擊，令巴西頭痛不已。尤其巴西的頭號防守中場卡塞米洛遭禁賽，費南迪紐的防守確實有差，讓德布勞內如魚得水。

另一方面，巴西左後衛馬塞洛此役可能傷癒復出，也在馬丁尼茲的計畫之中。儘管馬塞洛的前插攻擊非常可怕，但也容易讓左路防線暴露，讓盧卡庫客串右邊鋒其來有自，只要德布勞內的中路供輸順暢，啟動反擊就能打巴西左路痛腳，第32分鐘德布勞內也是在這個區域，利用2打1優勢遠射破門。

馬丁尼茲過去被認為是個崇尚攻擊足球、戰術無法兼顧平衡的教練，此役除了布陣讓巴西措手不及，隨著比賽進行持續變陣，包括從3後衛轉為4後衛守成，指揮調度令人印象深刻。進入4強，持續解放德布勞內仍是基調，但對法國肯定有更細膩的布局，值得期待。（作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)