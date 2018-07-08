鋼鐵人救命 促拉充氣管出洞

（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
發現少年的腳踏車
泰國海軍蛙人7日持續在清萊府睡美人洞救援，期能早日救出受困的13人。（法新社）
泰國少年足球隊員和教練受困圖

泰國少年足球隊13人受困於泰北清萊府「睡美人洞」到7日已屆14天，救援行動最高負責人指出，未來幾天具有將受困者救出的「完美」條件，再遲的話，地下洞穴內二氧化碳濃度恐升高，且當地即將進入雨季，勢必使救援工作更趨複雜。現實版「鋼鐵人」、美國科技業富豪馬斯克旗下工程專家團隊，已趕抵泰國協助救人。

這幾天營救條件完美

督導救援任務的清萊府首長納隆撒7日指出：「就洞穴內水位、天候及受困者的健康來說，現今及接下來3到4天，將他們救離洞穴的各項條件最為理想。」

一旦當地進入雨季，救援團隊過去幾天來日以繼夜抽水的辛勤努力，恐將徒勞無功，暴雨還可能造成13人當前棲身的「芭達雅灘」小丘進一步遭洪水包圍甚至被淹沒。救援工作者承認，當前的挑戰是「與時間賽跑」。

泰當局考慮分組伴潛

納隆撒指出，洞穴內氧氣濃度一度降至正常水平以下，但已恢復穩定，然而二氧化碳濃度有升高之虞，成為另一項必須考量的因素。泰國當局目前考慮的救人方法包括分組伴潛（buddy diving），也就是由有經驗的潛水員各帶領1名待救人員潛水。

美國太空探索科技公司、特斯拉電動車及鑽鑿公司（Boring）創辦人馬斯克，已向泰國伸出援手，他旗下工程專家團隊抵泰協助救人，可能運用先進科技精準定位13人受困所在、幫忙抽水，或提供特斯拉公司的高功率電池組「能源牆」（Powerwalls）。

水下充氣隧道爬出去

馬斯克還提議，可用電動幫浦抽乾部分積水，接著擅長挖地道以建設地底運輸系統的鑽鑿公司，可以拉一條直徑1公尺的尼龍管進洞，穿過積水區達13人受困處，然後再用電池組與空氣幫浦，使水下的尼龍管像「空氣城堡」般充滿氣體、形成「水下充氣隧道」，讓他們爬出洞穴逃生。

泰國軍方已在山洞上方鑽探逾100個天窗，部分深達400公尺，希望能確認受困孩子們的位置。納隆薩表示，倘若當地下起大雨，洞內情況轉差，他們就無法再等，須分秒必爭展開營救行動。

(中國時報)

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