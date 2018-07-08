少年手寫信「別擔心 很堅強」 教練道歉

首次從洞裡帶出他們手寫的多封親筆信。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

「別擔心，我們都很堅強。」「老師，別給我們太多作業啊！」泰國少足隊12名成員及救練受困泰北洞穴已近2周仍無法脫困，救援小組苦思辦法救他們出洞之際，也首次從洞裡帶出他們手寫的多封親筆信。孩子們感謝外界關心與打氣，告訴大家不用擔心。25歲教練也向孩童家長道歉，並承諾會盡力照顧孩子。這是足球隊受困至今，首次靠字條向外界報平安，語詞懇切，讓人動容。

泰國海軍海豹部隊7日在臉書專頁公開受困者手寫的7頁信。孩童用成熟的語氣告訴大家不用擔心，他們都很堅強，感謝外界關心，也流露出想家的心情。

飽受抨擊的帶隊教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）也首次以字條對外發言。他寫道：「致所有家長，全部孩子都安好，我承諾會盡最大努力照顧孩子。感謝各界的支持，也誠心向球員們的父母致歉。」但有部分網友不領情，認為他在雨季來臨前帶隊到洞穴冒險，根本是腦殘行為。

但有泰媒指出，其實當初是12名孩子自行跑進洞穴，教練進去找人才會一起受困。受困期間教練讓孩子靜坐保持體力、收集鐘乳石洞穴流下的水當作飲用水，還將身上點心全留給孩子，是孩子能撐過艱難日子的功臣。搜救人員也透露，教練除了受輕傷，也是受困者中最虛弱的一位。有些家長也上網對教練打氣，強調並無責怪他之意。

其餘孩童在字條上向家人表示無需憂心，一人表示：「若我能夠離開洞穴，想大吃一頓，爸爸，媽媽，請幫我準備BBQ火鍋。」不過其中一名成員在字條中透露，洞穴內近日的空氣較早前寒冷，讓救援隊有些擔心。

(中國時報)

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