新聞透視－川普點火 意外推進一帶一路

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中國時報

陸美貿易戰開打，除衝擊兩國經濟體系外，對北京方面來說，更值得關注的是，貿易戰在全球延燒同時，對大陸力推的「一帶一路」全球戰略的影響。隨著貿易戰遍地烽火，或將使該計畫受挫，但另一方面，也可能促使美國以外的其他國家，更願意加入「一帶一路」來共同抗衡華盛頓四處放火的行徑。

隨著美國總統川普一聲令下開出第一槍，大陸被迫反擊將美告上WTO，正式宣告兩國貿易戰正式開打。而這場號稱史上最大的貿易戰，毫無意外，將嚴重衝擊兩國經貿情況，不管最終結果，這注定是一場沒有贏家的戰役。

不過，除關注自身國內經濟受損情況，對北京來說，更在意恐怕還有這場貿易焦土戰的「外溢效果」，對於大陸國家主席習近平上任以來，就大力推進的「一帶一路」全球戰略的衝擊。

事實上，當川普高舉貿易保護的大旗四處揮舞的當下，關稅大棒敲擊的絕對不僅止於北京，包括加拿大、歐盟等幾個世界主要經濟體，無一倖免都成為所謂「美國第一」的受害者。

平心而論，當全球主要經濟體都難逃的波及當下，對欲振乏力的全球經濟無疑更是一拳重擊，而引發的負面效果，就是各國被迫選擇關起門來應對，以減低短期衝擊，但這對想要串連亞歐乃至全球經濟動脈的「一帶一路」顯然是背道而馳。

當然，談到衝擊就必然有好有壞。

從大陸立場來看，相信更願意樂見另外一種結果，即除了美國以外的其他國家，紛紛「抱團」加入大陸的「一帶一路」，以便集眾人之力，來與華盛頓相抗衡。

坦白說，從當前態勢發展，顯然是後者的可能性較大。以歐盟來說，雖然一度傳出拒絕與北京聯手共同抵抗川普的貿易關稅壁壘，但從日前大陸外交部發言來看，至少可以確定是，相較閉關鎖國，歐盟更願意維護的自由開放的全球貿易體系。

當然，各國對於一帶一路仍存在或多或少的疑慮。但相較此前，或許眼下此刻更容易化解他國疑慮，對北京來說，也許是陸美貿易戰的意外之獲。

(中國時報)

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