美商界反對向陸加稅

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰全面開打，美國多個商會及業界代表6日紛紛發聲，反對川普政府針對340億美元的大陸進口商品加徵關稅，批評此舉將導致物價上升，增加美國消費者的負擔，損人不利己。不過也有美國名嘴讚揚川普總統的做法，感謝他為民「挺身而出」。

美國半導體協會全球政策副總裁古德里奇指出，川普政府的關稅措施令人憂慮。他說：「我們的政府本應有多種政策工具，來解決陸美之間的貿易問題，卻選擇了加徵關稅，損人不利己。」

美國消費者技術協會負責國際貿易的副總裁錢德勒也說：「雖然川普總統表示他的貿易政策是為了懲罰中國，但現實是，為這一政策買單的是美國企業、工人和消費者。」

美國大豆協會發表聲明稱，大豆是美國最大的農業出口產品，中國大陸則是其最大的出口市場，徵稅對美國農民將造成嚴重傷害。該協會將為受影響的豆農，集體向川普政府呈請願書。

美國汽車製造商聯盟也估計，對進口商品徵收25％的關稅，將使每輛新汽車的平均價格上升5800美元，進而導致汽車產量下降1.5％，19萬5千人失去工作。

但另一方面，美國CNBC股市名嘴克拉默（Jim Cramer）則稱，許多美國民眾支持川普對陸打貿易戰，他表示：「外界似乎一致認為，總統的立場是錯誤的。但我認為，其實有許多人在說，『謝謝您（總統）為我們挺身而出。』」

(中國時報)

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