預測阿茲海默症 人工智慧辦得到

美國華盛頓大學神經內科研究人員觀察阿茲海默症患者的腦部正電子掃描結果。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
英國73歲女士布魯克（右）對著機器狗「餅乾」說話。這隻機器狗能與失智症老人患者互動，喚起他們的塵封記憶，並誘發他們與照護者對話，深受病患歡迎。（路透）
在東京一間療養院，失智症患者正在讀書，白色的機器寵物海豹「PARO」在一旁陪伴。（路透）

多數病發於老年、無法醫治的失智症成為高齡化社會隱憂。義大利巴里大學研究人員主張人工智慧（AI）可用於早期預測阿茲海默症。他們開發AI模型，蒐集阿茲海默症患者病發前10年間的微小身體變化，並訓練模型「認出」症狀，進而預測阿茲海默症發病可能性。

年齡增長 罹病機率大

失智症（dementia）也稱為癡呆症，是一種無法治癒的症候群。除了記憶力減退，還會影響到其他認知功能，包括語言能力、判斷力等的退化，還可能出現個性改變、妄想或幻覺。

失智症影響全球3600萬人，其中大約10％的人會在有生之年中發病。失智症與年齡增長息息相關，約3％的人在65到74歲之間得病，另外19％的人則在75到84歲之間，而將近一半的人則在85歲以後得病。

最常見的失智症是阿茲海默症（Alzheimer’s disease），該患者佔總體50％到70％。其他常見的包括中風引起的血管型失智症、路易氏體失智症等。相對少見的失智成因則有常壓型水腦症、帕金森氏症等。少部分失智症起因於家族遺傳。

全球研究有的嘗試使用血液與腦脊液檢測，也有人嘗試開發小工具，尋找阿茲海默症的早期跡象。義大利巴里大學的研究人員認為，AI是早期檢測阿茲海默症的最佳解決方案。

患者病史 成辨識資訊

巴里大學開發出一個機器演算法，蒐集阿茲海默患者病發前10年間的微小身體變化，並訓練此AI模型「認出」症狀，進而預測發病可能性。

首先，他們利用67份MRI掃描訓練AI模型，其中包括38份阿茲海默症患者掃描紀錄以及29份健康對照組。訓練完成後，讓AI針對148名測試者進行腦部掃描，其中有48名阿茲海默症患者，以及48名目前呈現輕度知能障礙的患者，輕度知能障礙一般被認為是失智症的過渡期。

結果顯示，AI辨識出阿茲海默症患者的準確率高達86％，輕度認知障礙患者準確率亦高達84％。這表示此AI模型如果發展成熟，很有可能成為阿茲海默症早期診斷的有效工具。

動態追蹤 找出規律性

另一方面，美國麻省理工學院（MIT）電腦科學與人工智慧實驗室卡塔比教授領導的團隊，則開發出監測阿茲海默症早期症狀的動態追蹤裝置：一個裝在牆上的扁平白色方盒。它使用低功率無線電波，能反射半徑9公尺內所有物體。任何微小動態，甚至呼吸，都會引起反射訊號變化，藉此記錄人每天的一舉一動。所有訊號皆上傳雲端，再用機器學習演算法分析這些微小的反射變化，從大量數據中找出規律，辨識病人的步伐、位置、呼吸模式、睡眠狀況等。

新藥藥效 靠它來判斷

收集大量的行為數據，能幫助研究人員追蹤及瞭解病人早期徵兆，例如躁動、憂鬱、睡眠中斷、重複特定行為等等，都是阿茲海默症的徵兆。

研究參與者有已確診的阿茲海默症患者，也有尚未確診的老人。研究人員認為，人工智慧能夠從行為數據中學習，找出細微的差異及變化，並辨識出風險高的患者。製藥公司也對該技術很感興趣，因為人工智慧將可能用來協助追蹤、判斷實驗藥物是否確能改善病人症狀。

(中國時報)

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