機器人變家人 患者活起來

2018年07月08日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

德國基爾市一所失智療養院去年春天開始邀請人形機器人「艾瑪」前來陪伴患者講話，隨音樂跳舞唱歌。院方希望未來艾瑪能夠擔任更多照護工作，例如提醒老人吃飯與吃藥。法國數年前也在養老院推出動作靈巧的機器人Nao，帶領老年人進行簡單運動。

艾瑪區全身白色，身高大約160公分，體重45公斤。它有一對大而圓的眼睛，額頭正中央有攝影鏡頭，胸前有一台平板電腦。它的造價是大約1萬9千美元（約台幣57萬元）。

在基爾市一所失智患者之家，艾瑪搖晃雙手，用友善的口氣詢問87歲的克拉提特女士，「你想要做什麼呢？」克拉提特伸出手指點擊觸控螢幕，一首1960年代的流行歌開始播放。克拉提特眼睛一亮，然後開始跳舞。

艾瑪的程式設計師、基爾大學應用科學系29歲機器人工程師依勒斯說，「我們希望機器人成為團體中的一員，而不是被患者視為外來者。這表示艾瑪必須融入他們」。

這家療養院患者年齡層分布於75歲至93歲之間。去年春天開始艾瑪每隔兩周拜訪，陪伴並給予他們一段娛樂時光。目前為止反應不錯，當艾瑪播放患者喜歡的音樂時，他們樂在其中。院長馬克說，「這些歌曲肯定讓患者回憶起往事」。

研究負責人孚力奇說，起初患者對機器人感到疑懼，但是他們態度很快變得友善，開始觸摸它，問它問題。依勒斯說，艾瑪能夠回答4個問題，其中一個是「你來自哪裡？」克拉提特女士說，「我來自加里寧格勒」，艾瑪回應，「我來自法國的巴黎」。

艾瑪能夠對呼叫產生反應，也能辨認臉孔。如果患者提出要求，艾瑪就會用額頭上的鏡頭為對方拍照，然後在胸前的平板螢幕顯示。此外，艾瑪還會表現「情緒」。依勒斯說，「如果你不跟它講話，它就會覺得無聊，開始走來走去」。

院長馬克表示，艾瑪能夠協助療養院的工作人員，「但是無法取代照護人力」。不過他認為機器人還具有其他潛力，例如提醒失智患者吃藥，或者在患者遊走的時候警告工作人員。

法國巴黎與荷蘭的養老院約3年前開始導入機器人「佐拉」協助照顧老年人與失智患者，帶動他們進行運動與其他娛樂活動。

佐拉僅57公分高，重量僅約5公斤。它模樣可愛，行動靈活，可以回答簡單問題，也可提供體操課程或是朗讀資訊等功能。它與院裡的居民直接互動，很快就能感染他們加入歡快音樂派對。居民們一起唱歌拍手，或回答佐拉時不時的簡單提問，例如今天星期幾與某個足球隊的隊歌。

佐拉提出的問題以及唱的歌曲都是由院裡的義務程式設計師葛拉夫設計的。他說，「我很高興跟它一起工作。這裡有不少的老人之前對外界完全沒有反應，佐拉卻讓這些人又活躍起來，一個機器人能帶來如此效果，真的太棒了！」

(中國時報)