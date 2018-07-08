海豹PARO、狗餅乾 療癒效果讚

2018年07月08日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

運用新科技在失智症照護上已是全球重要趨勢，除了彌補照護人力之不足，也能幫助失智患者穩定情緒和喚醒記憶。近年亞洲許多地區引入日本開發的機器寵物海豹「PARO」，號稱是全世界最具陪伴療癒效果的機器人。

PARO身長55cm，重2.5kg，大小與人類嬰兒接近，外型是一隻小海豹。PARO乍看之下就像普通的絨毛玩具，但它配備多個感測器，摸摸它的頭就會眨眼睛。

PARO猶如有生命的動物，具備視覺、聽覺與觸覺，也會隨著日夜更迭呈現活力充沛或者慵懶的狀態，又能通過學習做出動作。現在，全世界共有4000隻PARO投入使用。在引進PARO的設施，病人喊叫、狂躁、徘徊等問題行為大幅減少。過去，控制問題行為要依靠抗精神病藥物，患者還會因為副作用坐在輪椅上睡著。有了PARO的陪伴，患者服藥最快幾分鐘即可見效，而且沒有副作用。

專家表示，失智症患者透過與PARO的接觸，可以喚醒自己過去飼養寵物甚至是養育子女的記憶。有些患者還出現語言障礙暫時恢復的情況。例如丹麥一位東歐裔失智症患者忘記了丹麥語，只能用母語講話。因為不能講丹麥語，患者無法與工作人員溝通，而在拿到PARO之後，這位患者開始用丹麥語與PARO對話，也能與工作人員交流。

另外，英國坦波曼養老院引進一隻名為「餅乾」（Biscuit）的機器狗，能與失智症老人患者互動，喚起他們的塵封記憶，並誘發他們與照護者對話，深受患者歡迎。

「餅乾」站立時約有60公分高，看起來像拉不拉多，其外觀是合成毛髮，體內配有線路及感應器，能與人互動。

英國「南方照護」公司副執行長波德指出，「餅乾」能有效減輕失智症患者的壓力與焦慮，並鼓勵社交互動。

養老院經理巴恩斯表示，99歲失智住戶葛拉漢昔日最愛與愛犬「小班」釣魚，如今「餅乾」成為他的最佳朋友，勾起他的塵封記憶。院方是透過機器狗才知道這件事。

(中國時報)