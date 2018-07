富少炸隧道 超跑撞車2死3傷

2018年07月08日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 胡欣男 /台北報導 /台北報導

劉女與游男感情融洽,有論及婚嫁打算。(翻攝臉書)

台北市自強隧道7日凌晨發生嚴重死亡車禍,超跑車頭粉碎零件四散,現場一片狼籍。(郭吉銓攝)

飆車害死人!24歲知名心靈座談集團游姓富少,7日載著27歲劉姓女友,開著藍寶堅尼小牛超跑試車,沿著故宮路加速狂奔,時速至少150公里,在進入自強隧道時,因車速過快撞上維修電燈的工程車,劉女和49歲張姓工人當場傷重慘死,游因安全氣囊保護撿回一命,和另2名受傷工人送醫治療,檢警正持續釐清車禍發生的原因。

警方指出,游姓富少喜歡玩車,常參加重機、超跑和卡丁車的車友聚會,7日清晨帶著女友和陶姓車友相約,準備到北宜一帶試車。

施工已示警 工人枉死

游出發前使用GOPRO錄影器材,還以英文開心說:「now we are gonna have some fun!」接著朝故宮路持續加速狂飆,因清晨路上幾乎沒車,1分鐘內駛進自強隧道。

警方調查,當時有維修公司兩名張姓及1名趙姓工人,在隧道內進行燈管修繕作業,案發時已近收尾階段,2部工程車停在左側車道,趙、張2人先後上車,只有張姓死者還站在鐵梯上收東西。

來不及尖叫 女伴慘死

5時22分游男發現工程車時,車子緊急偏右閃避,但車速太快仍撞上護欄,接著反彈撞回左側,直接撞向工程車,張姓工人當場從梯上摔落,頭部重創不治;坐副駕駛座拿著手機的劉女,連尖叫聲都沒有,就因顱內出血瞬間香消玉殞,游則因安全氣囊保住性命。

租500萬豪車 成廢鐵

工程公司向警方強調,施工時有按照規定,依距離擺放3個三角錐,其中1部工程車閃燈示警,也開啟LED施工燈號,除配合檢警調查,也不排除向游提告、求償。

游男的超跑是向中山區某公司承租,單日租金3萬元上下。租賃業者說,這部車齡9年的超跑有改裝,將舊款LP560尾翼換成LP570款,市值約500餘萬,這次車頭撞到全毀,已不太可能維修,應會報廢處理。

不少超跑車友則說,游男在隧道內瘋狂加速,讓噪音在封閉隧道內巨響震天,就是俗稱的「炸隧道」,但自強隧道長度僅819公尺,游實在開得太快,且根本沒想到有人在施工才釀禍。檢警將待在醫院治療的游男傷勢好轉再訊問,全案依過失致死罪嫌偵辦中。

