富少炸隧道 超跑撞車2死3傷

2018年07月08日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

劉女與游男感情融洽，有論及婚嫁打算。（翻攝臉書）

台北市自強隧道7日凌晨發生嚴重死亡車禍，超跑車頭粉碎零件四散，現場一片狼籍。（郭吉銓攝）

近年藍寶堅尼車禍案例

飆車害死人！24歲知名心靈座談集團游姓富少，7日載著27歲劉姓女友，開著藍寶堅尼小牛超跑試車，沿著故宮路加速狂奔，時速至少150公里，在進入自強隧道時，因車速過快撞上維修電燈的工程車，劉女和49歲張姓工人當場傷重慘死，游因安全氣囊保護撿回一命，和另2名受傷工人送醫治療，檢警正持續釐清車禍發生的原因。

警方指出，游姓富少喜歡玩車，常參加重機、超跑和卡丁車的車友聚會，7日清晨帶著女友和陶姓車友相約，準備到北宜一帶試車。

施工已示警 工人枉死

游出發前使用GOPRO錄影器材，還以英文開心說：「now we are gonna have some fun！」接著朝故宮路持續加速狂飆，因清晨路上幾乎沒車，1分鐘內駛進自強隧道。

警方調查，當時有維修公司兩名張姓及1名趙姓工人，在隧道內進行燈管修繕作業，案發時已近收尾階段，2部工程車停在左側車道，趙、張2人先後上車，只有張姓死者還站在鐵梯上收東西。

來不及尖叫 女伴慘死

5時22分游男發現工程車時，車子緊急偏右閃避，但車速太快仍撞上護欄，接著反彈撞回左側，直接撞向工程車，張姓工人當場從梯上摔落，頭部重創不治；坐副駕駛座拿著手機的劉女，連尖叫聲都沒有，就因顱內出血瞬間香消玉殞，游則因安全氣囊保住性命。

租500萬豪車 成廢鐵

工程公司向警方強調，施工時有按照規定，依距離擺放3個三角錐，其中1部工程車閃燈示警，也開啟LED施工燈號，除配合檢警調查，也不排除向游提告、求償。

游男的超跑是向中山區某公司承租，單日租金3萬元上下。租賃業者說，這部車齡9年的超跑有改裝，將舊款LP560尾翼換成LP570款，市值約500餘萬，這次車頭撞到全毀，已不太可能維修，應會報廢處理。

不少超跑車友則說，游男在隧道內瘋狂加速，讓噪音在封閉隧道內巨響震天，就是俗稱的「炸隧道」，但自強隧道長度僅819公尺，游實在開得太快，且根本沒想到有人在施工才釀禍。檢警將待在醫院治療的游男傷勢好轉再訊問，全案依過失致死罪嫌偵辦中。

(中國時報)