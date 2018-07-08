瑞典坦克撞海神 肇事者GG了

網紅薛姓女子。（翻攝自薛女臉書）

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中國時報
／台中報導

網紅薛姓女子駕駛瑪莎拉蒂超跑，在台中市區與林男駕駛的VOLVO汽車擦撞，兩車都有毀損，經網友將照片上傳臉書後，「海神」擦撞老「瑞典坦克」，瑪莎拉蒂維修費恐破80萬元，更發現瑪莎拉蒂車主是正妹，掀起網友熱議。

台中市台灣大道、河南路口6日發生2車擦撞事故，林男駕駛VOLVO小客車沿台灣大道快車道切換至慢車道時，與同向行駛在慢車道、27歲薛女駕駛的金色瑪莎拉蒂跑車發生擦撞，雙方酒測值為零，車禍原因仍待警方釐清。車商估計，市價約758萬元的瑪莎拉蒂，維修費恐破80萬，可買1台全新國產車。

有目擊者經過車禍地點，發現金色車身的瑪莎拉蒂跑車，與加長型有「瑞典坦克」之稱的VOLVO轎車擦撞，立即拍下照片並上傳臉書社團《爆料公社》。照片中瑪莎拉蒂左前輪鈑金嚴重刮傷、車燈破裂、鈑金掉一塊，模樣慘烈；有網友說「光烤漆就夠賠了」、「眼淚在滴了」、「可能賣腎也賠不起了」、「VOLVO完勝」等，議論紛紛。

事發後有好奇網友肉搜瑪莎拉蒂的車主，赫然發現「金海神」車主竟是1位有3萬多名粉絲追蹤的網紅薛姓正妹，香車美人，更引發討論熱度。薛姓女車主也在自己臉書發文抱怨「怎麼會有人想從快車道直接右轉，一直按喇叭，卻想閃都閃不掉，傻眼貓咪了」。

車禍照片也意外曝光，駕駛VOLVO轎車的林男右轉時撞上直行的正妹昂貴超跑，發生車禍的路口是綠燈，據了解，VOLVO林姓車主是南部人，當天到台中市洽公，疑似路況不熟欲切出車道所致。警方初步研判，因不當變換車道2車才發生擦撞，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

(中國時報)

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