富二代租超跑把妹 直銷、詐騙炫富

2018年07月08日 04:10 中國時報 胡欣男 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

自強隧道7日發生藍寶堅尼超跑飆速追撞，釀成2死3傷慘案，超跑租賃業者表示，近年高端消費景氣下滑，以往巔峰每月營收可達數百萬，如今不到百萬；過去租車玩超跑，是真的企業大老闆，現在除富二代租車把妹，就剩直銷或吸金詐騙集團，租車拍照炫富。

桃園「上亨國際」超跑租賃公司程姓業者說，所謂的「超跑」定義至少要新車價1000萬以上，從瑪莎拉蒂起跳，包括奧斯頓馬丁、法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼和勞斯萊斯等車款，加速到時速100公里4秒以內。

程姓業者表示，租超跑需財力證明，過去會檢視現金存款或不動產地契，但現在一堆20幾歲的富二代，名下可能無財產，但擁有父母的金援，因此業界有份富二代名單，這些人不需白紙黑字，「看臉」憑身分就可租。

租金與押金則視車款、天數有所不同，以程姓業者車行最貴的法拉利488為例，日租200公里要價6萬元，加上押金60萬元。昨撞死人的藍寶堅尼LP560，因是9年舊車，車價僅剩不到500萬，日租約3萬，押金另計。租用前還會帶車主試駕，看車主技術是否能駕馭。

程姓業者說，依業界觀察，近年超跑租賃市場下滑，跟M型化社會有關，十多年來景氣不佳，身家大幅縮水的企業家捨不得花大錢租超跑、金字塔頂端有錢的老闆卻更有錢，乾脆自己買車收藏，租賃公司再與其配合轉租，幾年後再汰舊換新車。目前租超跑的大戶以富二代子弟和做直銷、吸金詐騙集團為多。「富二代租超跑是把妹；吸金集團則是拿來與名牌包、大堆現金一起拍照宣傳，達到炫富和特定目的。」

(中國時報)